https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747608075.html

Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса - РИА Новости, 27.08.2021

Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:45

2021-08-27T22:45

2021-08-27T23:42

распространение коронавируса

сша

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену."Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", - говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса директора национальной разведки США.

https://ria.ru/20210712/koronavirus-1740859936.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, коронавирус covid-19