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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747608075.html
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса - РИА Новости, 27.08.2021
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса
Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:45
2021-08-27T23:42
распространение коронавируса
сша
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену."Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", - говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса директора национальной разведки США.
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сша, коронавирус covid-19
22:45 27.08.2021 (обновлено: 23:42 27.08.2021)
 
Американская разведка опубликовала доклад о происхождении коронавируса

Разведка США решила, что коронавирус не разрабатывался в качестве биологического оружия

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Разведывательное сообщество США завершило 90-дневное расследование истоков происхождения коронавируса и опубликовало рассекреченные выдержки из доклада президенту страны Джо Байдену.
"Разведсообщество США смогло достичь широкого согласия по ряду ключевых вопросов. Мы считаем, что вирус (COVID-19) не был разработан в качестве биологического оружия. Большинство ведомств также с низкой степенью уверенности полагают, что SARS-CoV-2, вероятно, не был создан при помощи генной инженерии", - говорится в докладе, опубликованном на сайте офиса директора национальной разведки США.
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