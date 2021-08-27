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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России - РИА Новости, 27.08.2021
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:30
2021-08-27T17:30
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано."Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения."Конечно, Россия - огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться", - добавила она.За все время в стране зарегистрировано 6 844 049 случаев заболевания, умерли 180 041 человек.
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общество, воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
17:30 27.08.2021
 
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России

Представитель ВОЗ Вуйнович допустила снижение уровня смертности от коронавируса в России

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкКапельницы
Капельницы - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано.
"Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения.
"Конечно, Россия - огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться", - добавила она.
За все время в стране зарегистрировано 6 844 049 случаев заболевания, умерли 180 041 человек.
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Распространение коронавирусаОбществоВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииМелита Вуйнович
 
 
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