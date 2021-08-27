https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html

В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России

В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России - РИА Новости, 27.08.2021

В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T17:30

2021-08-27T17:30

2021-08-27T17:30

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано."Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения."Конечно, Россия - огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться", - добавила она.За все время в стране зарегистрировано 6 844 049 случаев заболевания, умерли 180 041 человек.

https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html

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2021

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