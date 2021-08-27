https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747566101.html
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России - РИА Новости, 27.08.2021
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:30
2021-08-27T17:30
2021-08-27T17:30
распространение коронавируса
общество
воз
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22b3c6e8fe159c72fc6b8fd85bf24b0d.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович не исключила снижения смертности от COVID-19 в РФ в ближайшее время, но заявила, что расслабляться рано."Как мы раньше говорили, смертность говорит о заражениях, произошедших 2-4 недели раньше. Так что практически снижение смертности возможно уже в следующем периоде", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что лучшую информацию на этот счет можно услышать от местных органов здравоохранения."Конечно, Россия - огромная страна, все регионы по-разному входят в период повышения случаев (смерти), так что, надо подождать, чтобы здесь ситуация стабилизировалась. Но не надо расслабляться", - добавила она.За все время в стране зарегистрировано 6 844 049 случаев заболевания, умерли 180 041 человек.
https://ria.ru/20210731/smertnost-1743767961.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/149207/23/1492072346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d050671d8a0a7a8ad9114c9566e541b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воз, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, мелита вуйнович
В ВОЗ допустили снижение уровня смертности от коронавируса в России
Представитель ВОЗ Вуйнович допустила снижение уровня смертности от коронавируса в России