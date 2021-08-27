https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747485608.html
СМИ: в Маниле установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19
СМИ: в Маниле установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
СМИ: в Маниле установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19
Власти филиппинской столицы Манилы закупили контейнер с морозильной установкой для хранения не востребованных родственниками тел умерших от COVID-19, сообщила в РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:09
2021-08-27T12:09
2021-08-27T12:09
распространение коронавируса
в мире
филиппины
манила
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Власти филиппинской столицы Манилы закупили контейнер с морозильной установкой для хранения не востребованных родственниками тел умерших от COVID-19, сообщила в пятницу газета Inquirer.По ее данным, рефрижератор установлен недалеко от больницы с пациентами, пострадавшими от коронавируса. Тем самым городская администрация готовится к росту заболеваемости и смертности от COVID-19 с распространением штамма "дельта".Как сообщила газета Philippine Star, в стране отмечен рост смертности от коронавируса, в среднем примерно 106 умерших в день.В настоящее время в стране зарегистрировано 131,9 тысячи случаев COVID-19 в активной стадии. Отделения интенсивной терапии филиппинских больниц заполнены на 75%, отдельные палаты заняты на 63%, общие палаты для больных - на 69%.
https://ria.ru/20210826/delta-shtamm-1747408572.html
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в мире, филиппины, манила, коронавирус covid-19
СМИ: в Маниле установили на улице рефрижератор для тел умерших от COVID-19
Inquirer: власти Манилы установили на улице рефрижератор для хранения тел умерших от COVID-19