https://ria.ru/20210827/koronavirus-1747465983.html

В Кузбассе зафиксировали второй случай смерти среди подростков с COVID-19

В Кузбассе зафиксировали второй случай смерти среди подростков с COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

В Кузбассе зафиксировали второй случай смерти среди подростков с COVID-19

Второй случай смерти среди подростков с коронавирусом зафиксирован в Кузбассе, умерла девочка 2007 года рождения, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T10:33

2021-08-27T10:33

2021-08-27T10:33

распространение коронавируса

общество

кемеровская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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КЕМЕРОВО, 27 авг - РИА Новости. Второй случай смерти среди подростков с коронавирусом зафиксирован в Кузбассе, умерла девочка 2007 года рождения, сообщает оперштаб региона.Десятого августа текущего года сообщалось, что умер подросток 2005 года рождения, заболевший коронавирусом."Четыре пациента скончались (за сутки - ред.)… У подростка 2007 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии. Она проживала в Ленинске-Кузнецком", – сообщает оперштаб в своем Telegram-канале.По данным на пятницу, всего с начала пандемии в Кемеровской области выявлено 51 167 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 48 329 пациентов, 1118 человек скончались.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

кемеровская область

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общество, кемеровская область, здоровье - общество, коронавирус в россии