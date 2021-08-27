https://ria.ru/20210827/kapital-1747486518.html

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 26,8%

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 26,8% - РИА Новости, 27.08.2021

Объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 26,8%

Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-июнь 2021 года вырос на 26,8% в сопоставимых ценах и составил 130,1... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:12

2021-08-27T12:12

2021-08-27T12:12

нижегородская область

экономика

саров

володарск

нижегородская область

корпорация развития

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 авг - РИА Новости. Объем инвестиций в основной капитал всех предприятий Нижегородской области за январь-июнь 2021 года вырос на 26,8% в сопоставимых ценах и составил 130,1 миллиарда рублей, заявил глава региона Глеб Никитин."Основной рост показателей происходит благодаря высокой инвестиционной активности в сфере обрабатывающих производств. На них приходится 45,5 миллиарда рублей, что на 14,4% выше аналогичного периода прошлого года", - приводит пресс-служба правительства региона слова Никитина.По словам губернатора Нижегородской области, больше всего инвесторы вкладывали в развитие производства автотранспортных средств, химических веществ и химических продуктов, бумаги, резиновых и пластмассовых изделий.В большинстве случаев в качестве источника финансирования использовались собственные средства предприятий (75% в общем объеме инвестиций крупных и средних организаций), и только 25% – это привлеченные инвестиции. При этом в привлеченных со стороны средствах 60,3% составили бюджетные ассигнования, 22,3% – банковские кредиты и 3,6% – заемные средства других организаций."За последние несколько лет мы значительно улучшили показатели социального и экономического развития Нижегородской области. В частности, в этом году мы совершили настоящий прорыв – вошли в топ-10 регионов Национального инвестиционного рейтинга. За два года Нижегородская область поднялась на 51 позицию - с 57-го до 6-го места - в рейтинге качества инвестиционного климата. Но мы не останавливаемся на достигнутом, работа в этом направлении продолжается", – добавил Никитин.Для создания комфортных условий работы инвесторов в регионе созданы Корпорация развития Нижегородской области, институты инвестиционных уполномоченных и приоритетных инвестиционных проектов, действуют особая экономическая зона (ОЭЗ) "Кулибин" в Дзержинске, территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Сарове, Володарске и Решетихе. В ОЭЗ "Кулибин", ТОСЭР "Саров", "Володарск" и "Решетиха" установлены налоговые льготы для резидентов, для резидентов ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" действуют также льготы по страховым взносам.

https://realty.ria.ru/20210826/kampus-1747377922.html

https://realty.ria.ru/20210825/kredity-1747227191.html

саров

володарск

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, саров, володарск, нижегородская область, корпорация развития, глеб никитин