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Калужская область - РИА Новости, 1920, 04.07.2019
Калужская область
https://ria.ru/20210827/kaluga-1747595065.html
Президент России поздравил жителей Калуги с 650-летием города
Президент России поздравил жителей Калуги с 650-летием города - РИА Новости, 27.08.2021
Президент России поздравил жителей Калуги с 650-летием города
Президент России Владимир Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города, в частности, президент отметил, что "сегодняшняя Калуга –... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T20:15
2021-08-27T20:15
калужская область
общество
калужская область
игорь щеголев
госдума рф
земля
даниил егоров
владислав шапша
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КАЛУГА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города, в частности, президент отметил, что "сегодняшняя Калуга – красивый, благоустроенный, гостеприимный город", сообщает правительство региона.В пятницу в концертном зале Калужской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 650-летию основания Калуги. В числе участников события - полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, руководитель федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, депутат Госдумы России Геннадий Скляр, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, митрополит Калужский и Боровский Климент.Приветствуя участников мероприятия, полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев зачитал поздравительное обращение Владимира Путина в адрес калужан."История города создавалась многими поколениями ваших земляков отважных воинов и искусных мастеров. Ее бережно хранят страницы древних летописей, прекрасные храмы и памятники, уникальные музейные и архивные собрания, названия калужских улиц и площадей. И, конечно, Калугу по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский – великий мыслитель, ученый, изобретатель", - написал президент.По мнению главы государства, калужане с глубоким уважением относятся к богатейшему культурному, духовному наследию предков, вносят свой вклад в развитие родного города, области и всей страны."Сегодняшняя Калуга – красивый, благоустроенный, гостеприимный город – с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сохранив свою самобытность – он устремлен в будущее. Желаю вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов", - написал президент.Игорь Щеголев вручил благодарность президента РФ учителю средней школы №17 города Калуги Надежде Кожушко за большой личный вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19."Калуга – уникальный город. В нём гармонично сочетаются традиции и современность, размеренность, энергия и самобытность. Даже герб города объединяет символы разных эпох – императорскую корону и искусственный спутник Земли. Мы любим наш город – родину талантливых и трудолюбивых людей. Их руками, вашими руками строился этот город", - обратился к присутствующим губернатор Владислав Шапша. Он вручил калужанам, внесшим личный вклад в развитие региона, областные награды.В рамках торжественного мероприятия состоялись выступления творческих коллективов.
https://ria.ru/20210827/tsentralnyy-1747586885.html
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общество, калужская область, игорь щеголев, госдума рф, земля, даниил егоров, владислав шапша, россия
20:15 27.08.2021
 
Президент России поздравил жителей Калуги с 650-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Калуги с 650-летием города

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в фотобанкЗдание Калужского драматического театра на Театральной площади
Здание Калужского драматического театра на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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КАЛУГА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил жителям Калуги поздравление в честь 650-летия города, в частности, президент отметил, что "сегодняшняя Калуга – красивый, благоустроенный, гостеприимный город", сообщает правительство региона.
В пятницу в концертном зале Калужской областной филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное 650-летию основания Калуги. В числе участников события - полномочный представитель президента в ЦФО Игорь Щеголев, руководитель федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров, губернатор Калужской области Владислав Шапша, депутат Госдумы России Геннадий Скляр, уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Коробова, митрополит Калужский и Боровский Климент.
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Приветствуя участников мероприятия, полпред президента России в ЦФО Игорь Щеголев зачитал поздравительное обращение Владимира Путина в адрес калужан.
"История города создавалась многими поколениями ваших земляков отважных воинов и искусных мастеров. Ее бережно хранят страницы древних летописей, прекрасные храмы и памятники, уникальные музейные и архивные собрания, названия калужских улиц и площадей. И, конечно, Калугу по праву считают колыбелью космонавтики, ведь здесь жил и трудился Константин Эдуардович Циолковский – великий мыслитель, ученый, изобретатель", - написал президент.
По мнению главы государства, калужане с глубоким уважением относятся к богатейшему культурному, духовному наследию предков, вносят свой вклад в развитие родного города, области и всей страны.
"Сегодняшняя Калуга – красивый, благоустроенный, гостеприимный город – с серьезным промышленным, научным, образовательным потенциалом, современной социальной и транспортной инфраструктурой. Сохранив свою самобытность – он устремлен в будущее. Желаю вам здоровья, успехов и осуществления намеченных планов", - написал президент.
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Игорь Щеголев вручил благодарность президента РФ учителю средней школы №17 города Калуги Надежде Кожушко за большой личный вклад в обеспечение деятельности образовательных учреждений в период эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"Калуга – уникальный город. В нём гармонично сочетаются традиции и современность, размеренность, энергия и самобытность. Даже герб города объединяет символы разных эпох – императорскую корону и искусственный спутник Земли. Мы любим наш город – родину талантливых и трудолюбивых людей. Их руками, вашими руками строился этот город", - обратился к присутствующим губернатор Владислав Шапша. Он вручил калужанам, внесшим личный вклад в развитие региона, областные награды.
В рамках торжественного мероприятия состоялись выступления творческих коллективов.
 
Калужская областьОбществоКалужская областьИгорь ЩеголевГосдума РФЗемляДаниил ЕгоровВладислав ШапшаРоссия
 
 
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