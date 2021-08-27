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Премьер Израиля рассказал о разработке новой стратегии по Ирану
Премьер Израиля рассказал о разработке новой стратегии по Ирану - РИА Новости, 27.08.2021
Премьер Израиля рассказал о разработке новой стратегии по Ирану
Израиль разработал и намерен обсудить с США всеобъемлющую стратегию сдерживания "региональной агрессии" Ирана и недопущения появления у него ядерного оружия,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:56
2021-08-27T19:56
2021-08-27T20:19
в мире
израиль
сша
джо байден
нафтали беннет
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Израиль разработал и намерен обсудить с США всеобъемлющую стратегию сдерживания "региональной агрессии" Ирана и недопущения появления у него ядерного оружия, сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет на встрече с президентом США Джо Байденом."Мы разработали всеобъемлющую стратегию, которую мы намерены обсудить, с двумя целями. Первая цель – остановить региональную агрессию Ирана и принудить к ее свертыванию. Вторая – это гарантировать, что Иран никогда не сможет получить доступ к ядерному оружию", - сказал он на встрече в Белом доме.Беннет поблагодарил США за поддержку, но подчеркнул, что Израиль никогда не отдаст свою безопасность на "аутсорсинг".
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в мире, израиль, сша, джо байден, нафтали беннет
19:56 27.08.2021 (обновлено: 20:19 27.08.2021)
Премьер Израиля рассказал о разработке новой стратегии по Ирану
Премьер-министр Беннет: Израиль разработал стратегию сдерживания Ирана