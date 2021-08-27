https://ria.ru/20210827/izrail-1747592678.html

Премьер Израиля рассказал о разработке новой стратегии по Ирану

Премьер Израиля рассказал о разработке новой стратегии по Ирану - РИА Новости, 27.08.2021

Премьер Израиля рассказал о разработке новой стратегии по Ирану

Израиль разработал и намерен обсудить с США всеобъемлющую стратегию сдерживания "региональной агрессии" Ирана и недопущения появления у него ядерного оружия,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:56

2021-08-27T19:56

2021-08-27T20:19

в мире

израиль

сша

джо байден

нафтали беннет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736900991_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_f403444b0c3973218c71337173d27774.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Израиль разработал и намерен обсудить с США всеобъемлющую стратегию сдерживания "региональной агрессии" Ирана и недопущения появления у него ядерного оружия, сказал глава израильского правительства Нафтали Беннет на встрече с президентом США Джо Байденом."Мы разработали всеобъемлющую стратегию, которую мы намерены обсудить, с двумя целями. Первая цель – остановить региональную агрессию Ирана и принудить к ее свертыванию. Вторая – это гарантировать, что Иран никогда не сможет получить доступ к ядерному оружию", - сказал он на встрече в Белом доме.Беннет поблагодарил США за поддержку, но подчеркнул, что Израиль никогда не отдаст свою безопасность на "аутсорсинг".

https://ria.ru/20200912/iran-1577144813.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, сша, джо байден, нафтали беннет