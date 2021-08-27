https://ria.ru/20210827/istyazanie-1747535777.html

В Новосибирской области мужчину заподозрили в избиении двух детей

В Новосибирской области мужчину заподозрили в избиении двух детей - РИА Новости, 27.08.2021

В Новосибирской области мужчину заподозрили в избиении двух детей

Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, которого подозревают в истязании двух малолетних детей его... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:24

2021-08-27T15:24

2021-08-27T15:24

происшествия

новосибирская область

убинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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НОВОСИБИРСК, 27 авг – РИА Новости. Следователи СК в Новосибирской области возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины, которого подозревают в истязании двух малолетних детей его сожительницы, сообщает в пятницу СУСК по региону."По результатам проведения уголовно-процессуальной проверки по факту причинения психических и физических страданий четырехлетнему мальчику и пятилетней девочке путем систематического нанесения им побоев возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины", - говорится в сообщении.По данным следствия, подозреваемый жил в доме в селе Кожурла Убинского района Новосибирской области с женщиной и двумя ее малолетними детьми, 2016 и 2017 года рождения."Осознавая свое физическое превосходство и испытывая к детям личную неприязнь, мужчина систематически, в период с января по август 2021 года наносил им побои. Кроме того, в вечернее время 24 августа, находясь в ограде домовладения по улице Комсомольская в селе Кожурла, фигурант по делу ударил веткой дерева по нижним конечностям пятилетней девочки, после чего схватил ее за руку, приподнял вверх и с силой бросил ее на землю, от чего малолетняя испытала физическую боль и психические страдания", - сообщили в управлении.В СК уточнили, что свидетелями последних жестоких действий мужчины в отношении девочки стали соседи, которые сообщили о произошедшем в правоохранительные органы.Подозреваемый задержан. В ближайшее время его допросят следователи. Выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Прокуратура проверит исполнение органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних.

https://radiosputnik.ria.ru/20210826/sanitarka-1747395183.html

https://ria.ru/20210819/prigovor-1746321882.html

https://ria.ru/20210810/izbienie-1745132343.html

новосибирская область

убинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новосибирская область, убинский район, следственный комитет россии (ск рф)