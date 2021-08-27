https://ria.ru/20210827/inoagenty-1747501391.html

Песков объяснил, почему в России необходим закон о СМИ-иноагентах

Песков объяснил, почему в России необходим закон о СМИ-иноагентах - РИА Новости, 27.08.2021

Песков объяснил, почему в России необходим закон о СМИ-иноагентах

Закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:07

2021-08-27T13:07

2021-08-27T13:55

общество

дмитрий песков

принятие закона о сми-иноагентах

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Закон о СМИ-иноагентах в России должен быть и будет, поскольку есть вмешательство извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Этот закон (об иноагентах) должен быть в нашей стране. При том понимании, что так или иначе происходит вмешательство в наши внутренние дела извне. С этим сталкиваются практически все страны мира. Происходят попытки вмешательства в наши внутриполитические процессы из-за границы, в этих целях часто используются и НКО, и журналисты, и СМИ. Этот закон должен быть, и он будет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле обращение журналистов к властям по поводу законов об иноагентах."Другое дело в постановке вопроса, что представителям сообщества, цеха (СМИ) кажется несовершенным правоприменение и некоторые положения этого закона (об иноагентах). Вот это как раз то, что должно конструктивно обсуждаться и в первую очередь внутри самого цела, и затем уже с нашими законодателями и представителями исполнительной власти", - добавил пресс-секретарь российского президента.Песков высказал сомнение, что вопрос об обращении СМИ по законам об иноагентах будет обсуждаться на оперативном совещании с членами Совбеза в пятницу."Я не думаю... Международная обстановка изобилует целым набором острых вопросов, которые постоянно нуждаются в обсуждении на подобных мероприятиях. Я не думаю, что это может обсуждаться на Совбезе", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее телеканал "Дождь"* на своем сайте опубликовал открытое обращение к российским властям с требованием отмены законов об иноагентах и прекращения давления на журналистов. Подобное обращение или свои его варианты в пятницу опубликовали также "Новая газета", Forbes, "Медуза"*, ряд сетевых и региональных изданий и профессиональных сообществ журналистов.Обращение СМИ было направлено "президенту Владимиру Путину, директору ФСБ Александру Бортникову, генпрокурору Игорю Краснову, председателям Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко и другим".В настоящее время в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, опубликованный на сайте Минюста РФ, входят 43 физических и юридических лица. Основанием для включения в него является получение финансирования из-за рубежа и участие в политической деятельности, распространении сведений как средство массовой информации. * СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20210825/inoagent-1747178345.html

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россия

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общество, дмитрий песков, принятие закона о сми-иноагентах, россия