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Gorillaz неожиданно выпустили мини-альбом "Meanwhile"
Gorillaz неожиданно выпустили мини-альбом "Meanwhile" - РИА Новости, 27.08.2021
Gorillaz неожиданно выпустили мини-альбом "Meanwhile"
Участники британской виртуальной группы Gorillaz неожиданно представили в Сети новый мини-альбом "Meanwhile". РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:58
2021-08-27T15:58
2021-08-27T15:58
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники британской виртуальной группы Gorillaz неожиданно представили в Сети новый мини-альбом "Meanwhile". В EP вошло всего три трека "Meanwhile", "Jimmy Jimmy" и "Deja vu". В записи альбома, помимо музыкантов из Gorillaz, приняли участие певица Аликаи Харли, рэперы Эй-Джей Трейси и Джелани Блэкман, а также звезда ямайского регги — Баррингтон Леви.Во информации RollingStone, мини-альбом посвящен Ноттинг-Хиллскому карнавалу, который ежегодно отмечают на улицах Лондона. Однако в этом году одно из самых веселых и красочных событий лета отменили из-за пандемии коронавируса. Релиз состоялся чуть более чем через год после выхода "Song Machine" при участии Роберта Смита, Элтона Джона, Энн Кларк, Slowthai и Бека Хэнсена.Послушать или скачать "Meanwhile" можно на всех цифровых платформах.
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новости культуры, лондон, элтон джон, музыка
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники британской виртуальной группы Gorillaz неожиданно представили в Сети новый мини-альбом "Meanwhile".
В EP вошло всего три трека "Meanwhile", "Jimmy Jimmy" и "Deja vu". В записи альбома, помимо музыкантов из Gorillaz, приняли участие певица Аликаи Харли, рэперы Эй-Джей Трейси и Джелани Блэкман, а также звезда ямайского регги — Баррингтон Леви.
Во информации RollingStone, мини-альбом посвящен
Ноттинг-Хиллскому карнавалу, который ежегодно отмечают на улицах Лондона. Однако в этом году одно из самых веселых и красочных событий лета отменили из-за пандемии коронавируса.
Релиз состоялся чуть более чем через год после выхода "Song Machine" при участии Роберта Смита, Элтона Джона, Энн Кларк, Slowthai и Бека Хэнсена.
Послушать или скачать "Meanwhile" можно на всех цифровых платформах.