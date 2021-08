https://ria.ru/20210827/gorillaz-1747538698.html

Gorillaz неожиданно выпустили мини-альбом "Meanwhile"

Участники британской виртуальной группы Gorillaz неожиданно представили в Сети новый мини-альбом "Meanwhile". РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:58

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Участники британской виртуальной группы Gorillaz неожиданно представили в Сети новый мини-альбом "Meanwhile". В EP вошло всего три трека "Meanwhile", "Jimmy Jimmy" и "Deja vu". В записи альбома, помимо музыкантов из Gorillaz, приняли участие певица Аликаи Харли, рэперы Эй-Джей Трейси и Джелани Блэкман, а также звезда ямайского регги — Баррингтон Леви.Во информации RollingStone, мини-альбом посвящен Ноттинг-Хиллскому карнавалу, который ежегодно отмечают на улицах Лондона. Однако в этом году одно из самых веселых и красочных событий лета отменили из-за пандемии коронавируса. Релиз состоялся чуть более чем через год после выхода "Song Machine" при участии Роберта Смита, Элтона Джона, Энн Кларк, Slowthai и Бека Хэнсена.Послушать или скачать "Meanwhile" можно на всех цифровых платформах.

