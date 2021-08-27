https://ria.ru/20210827/germaniya-1747604689.html

Посол Германии ответил на вопрос о саммите ЕС — Россия

Посол Германии ответил на вопрос о саммите ЕС — Россия - РИА Новости, 27.08.2021

Посол Германии ответил на вопрос о саммите ЕС — Россия

Среди членов Европейского союза нет консенсуса по вопросу проведения саммита с Россией, поэтому нужно подождать, какие позиции будут ими выработаны, заявил... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:03

2021-08-27T22:03

2021-08-27T22:08

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россия

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ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Среди членов Европейского союза нет консенсуса по вопросу проведения саммита с Россией, поэтому нужно подождать, какие позиции будут ими выработаны, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.Глава Восточного комитета немецкой экономики, немецкий топ-менеджер Оливер Гермес на пресс-конференции в Берлине в среду заявил, что будущее правительство ФРГ должно расширять сотрудничество с Россией. По его словам, будущее правительство должно продолжать выступать в Брюсселе за проведение саммита ЕС-Россия, что будет важным сигналом для перехода к диалогу на высшем уровне."Для организации саммита Россия-Евросоюз необходим консенсус со стороны всех государств-членов Европейского союза. Такого консенсуса на данный момент не имеется. Как вы, наверное, помните, несколько недель тому назад федеральный канцлер (ФРГ) и президент Франции с похожим предложением выступили. Нужно подождать и посмотреть, какие позиции будут выработаны государствами-членами ЕС, и, конечно же, Россия тоже на такое предложение должна согласиться", - сказал посол журналистам в Энгельсе Саратовской области, отвечая на вопрос о том, идет ли проработка встречи Россия-ЕС.РФ неоднократно заявляла, что готова к взаимоуважительному диалогу с ЕС, отношения с которым ухудшились из-за ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Запад ввел санкции против РФ, обвинив ее во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз отвергала обвинения, называя их голословными, приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

https://radiosputnik.ria.ru/20210625/sammit-1738633845.html

https://ria.ru/20210814/sanktsii-1745740968.html

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в мире, франция, москва, геза андреас фон гайр, россия