22:03 27.08.2021 (обновлено: 22:08 27.08.2021)
Посол Германии ответил на вопрос о саммите ЕС — Россия
Посол ФРГ фон Гайр: нужно подождать решение членов ЕС по поводу саммита с Россией
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
ЭНГЕЛЬС (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Среди членов Европейского союза нет консенсуса по вопросу проведения саммита с Россией, поэтому нужно подождать, какие позиции будут ими выработаны, заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр.
Глава Восточного комитета немецкой экономики, немецкий топ-менеджер Оливер Гермес на пресс-конференции в Берлине в среду заявил, что будущее правительство ФРГ должно расширять сотрудничество с Россией. По его словам, будущее правительство должно продолжать выступать в Брюсселе за проведение саммита ЕС-Россия, что будет важным сигналом для перехода к диалогу на высшем уровне.
"Для организации саммита Россия-Евросоюз необходим консенсус со стороны всех государств-членов Европейского союза. Такого консенсуса на данный момент не имеется. Как вы, наверное, помните, несколько недель тому назад федеральный канцлер (ФРГ) и президент Франции с похожим предложением выступили. Нужно подождать и посмотреть, какие позиции будут выработаны государствами-членами ЕС, и, конечно же, Россия тоже на такое предложение должна согласиться", - сказал посол журналистам в Энгельсе Саратовской области, отвечая на вопрос о том, идет ли проработка встречи Россия-ЕС.
РФ неоднократно заявляла, что готова к взаимоуважительному диалогу с ЕС, отношения с которым ухудшились из-за ситуации в Донбассе и вокруг Крыма. Запад ввел санкции против РФ, обвинив ее во вмешательстве в дела Украины. Москва не раз отвергала обвинения, называя их голословными, приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и заявила, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.