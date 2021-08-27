https://ria.ru/20210827/festival-1747451957.html

В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня" - РИА Новости, 27.08.2021

В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

В пятницу после перерыва на Красной площади состоится первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия будут проходить в... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T08:14

2021-08-27T08:14

2021-08-27T09:49

фестиваль "спасская башня"

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"

москва

тилль линдеманн

музыка

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В пятницу после перерыва на Красной площади состоится первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия будут проходить в формате COVID-free.Сегодня зрители впервые увидят оркестр из Африки. Специальным гостем станет фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, который исполнит на русском языке песню "Любимый город".Вообще в этом году на брусчатку в первый раз выйдут команда ВДВ и военный оркестр из Габона. Специальными гостями также будут певица Тамара Гвердцители и арт-группа "Хор Турецкого".Как отмечают организаторы, темой в этом году станет "Время, Музыка и Мир". Пандемия разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения.Помимо музыкальной части, зрителей ждут конные представления. В этом году на манеже выступят всадники Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по Москве, а также представят свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное для российского конного мира племенное хозяйство "Идальго" из Санкт-Петербурга.Фестиваль проводится в соответствии с поручением Владимира Путина под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

https://ria.ru/20210827/festival-1747181705.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, тилль линдеманн, музыка