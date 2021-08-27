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Салют на международном военно-музыкальный фестиваль Спасская башня - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Фестиваль "Спасская башня"
https://ria.ru/20210827/festival-1747451957.html
В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня"
В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня" - РИА Новости, 27.08.2021
В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня"
В пятницу после перерыва на Красной площади состоится первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия будут проходить в... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T08:14
2021-08-27T09:49
фестиваль "спасская башня"
международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня"
москва
тилль линдеманн
музыка
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В пятницу после перерыва на Красной площади состоится первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия будут проходить в формате COVID-free.Сегодня зрители впервые увидят оркестр из Африки. Специальным гостем станет фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, который исполнит на русском языке песню "Любимый город".Вообще в этом году на брусчатку в первый раз выйдут команда ВДВ и военный оркестр из Габона. Специальными гостями также будут певица Тамара Гвердцители и арт-группа "Хор Турецкого".Как отмечают организаторы, темой в этом году станет "Время, Музыка и Мир". Пандемия разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения.Помимо музыкальной части, зрителей ждут конные представления. В этом году на манеже выступят всадники Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по Москве, а также представят свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное для российского конного мира племенное хозяйство "Идальго" из Санкт-Петербурга.Фестиваль проводится в соответствии с поручением Владимира Путина под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
https://ria.ru/20210827/festival-1747181705.html
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международный военно-музыкальный фестиваль "спасская башня", москва, тилль линдеманн, музыка
08:14 27.08.2021 (обновлено: 09:49 27.08.2021)
 
В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня"

Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" стартует в Москве после годичного перерыва

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на генеральной репетиции церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на генеральной репетиции церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля Спасская башня на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В пятницу после перерыва на Красной площади состоится первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия будут проходить в формате COVID-free.
Сегодня зрители впервые увидят оркестр из Африки. Специальным гостем станет фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, который исполнит на русском языке песню "Любимый город".
Вообще в этом году на брусчатку в первый раз выйдут команда ВДВ и военный оркестр из Габона. Специальными гостями также будут певица Тамара Гвердцители и арт-группа "Хор Турецкого".
Как отмечают организаторы, темой в этом году станет "Время, Музыка и Мир". Пандемия разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения.
Показательное представление фестиваля Спасская башня - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 02:38
Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"
Помимо музыкальной части, зрителей ждут конные представления. В этом году на манеже выступят всадники Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по Москве, а также представят свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное для российского конного мира племенное хозяйство "Идальго" из Санкт-Петербурга.
Фестиваль проводится в соответствии с поручением Владимира Путина под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.
 
Фестиваль "Спасская башня"Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня"МоскваТилль ЛиндеманнМузыка
 
 
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