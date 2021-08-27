08:14 27.08.2021 (обновлено: 09:49 27.08.2021)
В Москве начинается фестиваль военных оркестров "Спасская башня"
Фестиваль военных оркестров "Спасская башня" стартует в Москве после годичного перерыва
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкОркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища им. генерал-лейтенанта В. М. Халилова на генеральной репетиции церемонии открытия XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" на Красной площади в Москве
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В пятницу после перерыва на Красной площади состоится первый концерт в рамках военно-музыкального фестиваля "Спасская башня". Мероприятия будут проходить в формате COVID-free.
Сегодня зрители впервые увидят оркестр из Африки. Специальным гостем станет фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, который исполнит на русском языке песню "Любимый город".
Вообще в этом году на брусчатку в первый раз выйдут команда ВДВ и военный оркестр из Габона. Специальными гостями также будут певица Тамара Гвердцители и арт-группа "Хор Турецкого".
Как отмечают организаторы, темой в этом году станет "Время, Музыка и Мир". Пандемия разрушила привычный жизненный уклад, принесла много негатива, но и заставила по-новому взглянуть на основные жизненные ценности: здоровье и безопасность, семью и заботу о близких, дружбу и свободу перемещения.
Помимо музыкальной части, зрителей ждут конные представления. В этом году на манеже выступят всадники Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по Москве, а также представят свои шоу-программы Московский казачий хор и уникальное для российского конного мира племенное хозяйство "Идальго" из Санкт-Петербурга.
Фестиваль проводится в соответствии с поручением Владимира Путина под патронатом общественного совета, который возглавляет первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.