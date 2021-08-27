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В Кремле ответили на вопрос об эвакуации людей из Афганистана

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации людей из Афганистана - РИА Новости, 27.08.2021

В Кремле ответили на вопрос об эвакуации людей из Афганистана

На данный момент Россия не планирует проводить новые операции по эвакуации самолетами Минобороны людей из Афганистана, все будет зависеть от развития ситуации,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:15

2021-08-27T13:15

2021-08-27T13:30

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

дмитрий песков

россия

белоруссия

узбекистан

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. На данный момент Россия не планирует проводить новые операции по эвакуации самолетами Минобороны людей из Афганистана, все будет зависеть от развития ситуации, заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что уже была операция (по вывозу людей). Я думаю, что по линии различных ведомств ситуация отслеживается. Пока никаких других операций не планируется. А дальше все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Это достаточно непредсказуемо", – подчеркнул Песков.Силами Минобороны РФ 25-26 августа были выполнены вывозные рейсы из Афганистана граждан России, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, обратившихся в посольство России в Кабуле за содействием в возвращении в страны своей гражданской принадлежности.

афганистан

россия

белоруссия

узбекистан

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в мире, афганистан, дмитрий песков, россия, белоруссия, узбекистан