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США будут искать возможности вывоза граждан из Афганистана после 31 августа
США будут искать возможности вывоза граждан из Афганистана после 31 августа - РИА Новости, 27.08.2021
США будут искать возможности вывоза граждан из Афганистана после 31 августа
США будут искать возможности для вывоза американцев из Афганистана после вывода войск 31 августа, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:46
2021-08-27T01:46
2021-08-27T01:46
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
джо байден
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США будут искать возможности для вывоза американцев из Афганистана после вывода войск 31 августа, заявил президент США Джо Байден."Будут, я считаю, многочисленные возможности для продолжения предоставления доступа дополнительным лицам для выезда из Афганистана", - сказал Байден в выступлении в связи с атаками рядом с аэропортом Кабула.Он отметил, что США будут искать возможности через сотрудничество с "Талибаном"* (признано террористическим и запрещено в РФ), подчеркнув, что они не лучшие визави в этом смысле."Они не хорошие ребята для разговора, я совсем не предполагаю такого", - сказал Байден.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, талибан, джо байден
США будут искать возможности вывоза граждан из Афганистана после 31 августа
Президент Байден: США будут искать возможности для вывоза граждан из Афганистана после 31 августа