https://ria.ru/20210827/ekoproekt-1747508547.html

Глава Оренбуржья Денис Паслер оценил экопроект Гайского ГОК

Глава Оренбуржья Денис Паслер оценил экопроект Гайского ГОК - РИА Новости, 27.08.2021

Глава Оренбуржья Денис Паслер оценил экопроект Гайского ГОК

На Гайском горно-обогатительном комплексе Оренбуржья в пятницу запущен в тестовом режиме комплекс пастового сгущения, предназначенный для снижения... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:59

2021-08-27T13:59

2021-08-27T13:59

оренбургская область

экономика

оренбургская область

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. На Гайском горно-обогатительном комплексе Оренбуржья в пятницу запущен в тестовом режиме комплекс пастового сгущения, предназначенный для снижения технологической нагрузки и риска загрязнения окружающей среды, инвестиции в текущем году в проект составили более 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Важно, что комбинат держит курс на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Запуск комплекса позволит повторно использовать продукты переработки и компактно складировать отходы, рекультивируя выработанные карьеры. Предприятие отличается не только высокой производительностью, но и серьезным отношением к инвестициям в развитие. Уверен, что уже в этом году ГОК выйдет на показатель в 9,2 миллиона тонн за год - для этого есть все предпосылки", - цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.Максимальная производительность нового комплекса - до 1150 тонн в час.

https://ria.ru/20210816/dekarbonizatsiya-1745951501.html

оренбургская область

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экономика, оренбургская область, денис паслер