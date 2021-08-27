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Оренбургская область
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Глава Оренбуржья Денис Паслер оценил экопроект Гайского ГОК
Глава Оренбуржья Денис Паслер оценил экопроект Гайского ГОК - РИА Новости, 27.08.2021
Глава Оренбуржья Денис Паслер оценил экопроект Гайского ГОК
На Гайском горно-обогатительном комплексе Оренбуржья в пятницу запущен в тестовом режиме комплекс пастового сгущения, предназначенный для снижения... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:59
2021-08-27T13:59
оренбургская область
экономика
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. На Гайском горно-обогатительном комплексе Оренбуржья в пятницу запущен в тестовом режиме комплекс пастового сгущения, предназначенный для снижения технологической нагрузки и риска загрязнения окружающей среды, инвестиции в текущем году в проект составили более 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Важно, что комбинат держит курс на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Запуск комплекса позволит повторно использовать продукты переработки и компактно складировать отходы, рекультивируя выработанные карьеры. Предприятие отличается не только высокой производительностью, но и серьезным отношением к инвестициям в развитие. Уверен, что уже в этом году ГОК выйдет на показатель в 9,2 миллиона тонн за год - для этого есть все предпосылки", - цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.Максимальная производительность нового комплекса - до 1150 тонн в час.
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экономика, оренбургская область, денис паслер
13:59 27.08.2021
 

Глава Оренбуржья Денис Паслер оценил экопроект Гайского ГОК

© Фото : ООО "УГМК-Холдинг"Гайская обогатительная фабрика
Гайская обогатительная фабрика - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : ООО "УГМК-Холдинг"
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ОРЕНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. На Гайском горно-обогатительном комплексе Оренбуржья в пятницу запущен в тестовом режиме комплекс пастового сгущения, предназначенный для снижения технологической нагрузки и риска загрязнения окружающей среды, инвестиции в текущем году в проект составили более 9 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Важно, что комбинат держит курс на снижение техногенной нагрузки на окружающую среду. Запуск комплекса позволит повторно использовать продукты переработки и компактно складировать отходы, рекультивируя выработанные карьеры. Предприятие отличается не только высокой производительностью, но и серьезным отношением к инвестициям в развитие. Уверен, что уже в этом году ГОК выйдет на показатель в 9,2 миллиона тонн за год - для этого есть все предпосылки", - цитируют в пресс-службе слова губернатора региона Дениса Паслера.
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 16.08.2021
16 августа, 16:32Оренбургская область
Паслер: необходима массовая декарбонизация промышленности в Оренбуржье
Максимальная производительность нового комплекса - до 1150 тонн в час.
 
Оренбургская областьЭкономикаОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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