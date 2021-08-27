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Россияне признались, на чем обычно экономят в путешествиях
Россияне признались, на чем обычно экономят в путешествиях - РИА Новости, 27.08.2021
Россияне признались, на чем обычно экономят в путешествиях
Россияне рассказали, на чем экономят во время туристических поездок, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:09
2021-08-27T12:09
2021-08-27T12:09
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новости - туризм
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россияне рассказали, на чем экономят во время туристических поездок, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Почти каждый четвертый предпочитает не тратиться на шезлонги и пляжные зонтики. Такие туристы стараются путешествовать со своими пледами и ковриками или же выбирают отели, где эти вещи предоставляются без дополнительной платы.Также отдыхающие стремятся снизить затраты на дорогу. "Раньше билеты обычно дорожали к датам вылета, и было выгодно покупать их заранее. Однако сейчас авиакомпании активно конкурируют за заполняемость самолетов, а структура спроса не такая как раньше, и некоторые перевозчики сбрасывают цену ближе к вылету, — комментирует представитель Туту.ру Ольга Епихина.Помимо шезлонгов и билетов, наши соотечественники регулярно экономят на сувенирах и подарках, страховке, развлечениях, проживании, экскурсиях, трансферах и такси.А вот за интернет, мобильную связь и еду россияне готовы платить: только четырем-пяти процентам опрошенных жалко на это денег.
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РИА Новости
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путешествия, отдых, новости - туризм, расходы, туту.ру, отдых в россии 2021 летом, туристы, туризм, что посмотреть , куда поехать
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россияне рассказали, на чем экономят во время туристических поездок, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.
Почти каждый четвертый предпочитает не тратиться на шезлонги и пляжные зонтики. Такие туристы стараются путешествовать со своими пледами и ковриками или же выбирают отели, где эти вещи предоставляются без дополнительной платы.
Также отдыхающие стремятся снизить затраты на дорогу. "Раньше билеты обычно дорожали к датам вылета, и было выгодно покупать их заранее. Однако сейчас авиакомпании активно конкурируют за заполняемость самолетов, а структура спроса не такая как раньше, и некоторые перевозчики сбрасывают цену ближе к вылету, — комментирует представитель Туту.ру Ольга Епихина.
Помимо шезлонгов и билетов, наши соотечественники регулярно экономят на сувенирах и подарках, страховке, развлечениях, проживании, экскурсиях, трансферах и такси.
А вот за интернет, мобильную связь и еду россияне готовы платить: только четырем-пяти процентам опрошенных жалко на это денег.