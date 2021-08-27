https://ria.ru/20210827/ekonomiya-1747316838.html

Россияне признались, на чем обычно экономят в путешествиях

Россияне признались, на чем обычно экономят в путешествиях - РИА Новости, 27.08.2021

Россияне признались, на чем обычно экономят в путешествиях

Россияне рассказали, на чем экономят во время туристических поездок, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T12:09

2021-08-27T12:09

2021-08-27T12:09

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россияне рассказали, на чем экономят во время туристических поездок, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.Почти каждый четвертый предпочитает не тратиться на шезлонги и пляжные зонтики. Такие туристы стараются путешествовать со своими пледами и ковриками или же выбирают отели, где эти вещи предоставляются без дополнительной платы.Также отдыхающие стремятся снизить затраты на дорогу. "Раньше билеты обычно дорожали к датам вылета, и было выгодно покупать их заранее. Однако сейчас авиакомпании активно конкурируют за заполняемость самолетов, а структура спроса не такая как раньше, и некоторые перевозчики сбрасывают цену ближе к вылету, — комментирует представитель Туту.ру Ольга Епихина.Помимо шезлонгов и билетов, наши соотечественники регулярно экономят на сувенирах и подарках, страховке, развлечениях, проживании, экскурсиях, трансферах и такси.А вот за интернет, мобильную связь и еду россияне готовы платить: только четырем-пяти процентам опрошенных жалко на это денег.

https://ria.ru/20210826/belokurikha-1747028978.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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