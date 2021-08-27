https://ria.ru/20210827/ekaterinburg-1747515621.html

В Екатеринбурге умерла пенсионерка, избитая сиделкой

В Екатеринбурге умерла пенсионерка, избитая сиделкой - РИА Новости, 27.08.2021

В Екатеринбурге умерла пенсионерка, избитая сиделкой

В Екатеринбурге умерла пожилая женщина, которую избила сиделка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:04

2021-08-27T14:04

2021-08-27T16:21

происшествия

екатеринбург

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге умерла пожилая женщина, которую избила сиделка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.По предварительным сведениям, смерть наступила от заболевания сердца.Об инциденте в Екатеринбурге стало известно в начале августа, когда родственники пенсионерки обратились в полицию. По их словам, сиделка нанесла 95-летней женщине телесные повреждения, у нее зафиксировали многочисленные ушибы и гематомы.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.

https://ria.ru/20210121/sidelka-1593938910.html

екатеринбург

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия