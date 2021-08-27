https://ria.ru/20210827/ekaterinburg-1747515621.html
В Екатеринбурге умерла пенсионерка, избитая сиделкой
В Екатеринбурге умерла пенсионерка, избитая сиделкой - РИА Новости, 27.08.2021
В Екатеринбурге умерла пенсионерка, избитая сиделкой
В Екатеринбурге умерла пожилая женщина, которую избила сиделка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:04
2021-08-27T14:04
2021-08-27T16:21
происшествия
екатеринбург
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 авг — РИА Новости. В Екатеринбурге умерла пожилая женщина, которую избила сиделка, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.По предварительным сведениям, смерть наступила от заболевания сердца.Об инциденте в Екатеринбурге стало известно в начале августа, когда родственники пенсионерки обратились в полицию. По их словам, сиделка нанесла 95-летней женщине телесные повреждения, у нее зафиксировали многочисленные ушибы и гематомы.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Глава СК Александр Бастрыкин поставил расследование на контроль в центральном аппарате.
https://ria.ru/20210121/sidelka-1593938910.html
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происшествия, екатеринбург, следственный комитет россии (ск рф), россия
14:04 27.08.2021 (обновлено: 16:21 27.08.2021)
В Екатеринбурге умерла пенсионерка, избитая сиделкой
В Екатеринбурге умерла 95-летняя пенсионерка, избитая в начале августа сиделкой