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Тверская область
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Руденя: в Твери откроется областной дворец бракосочетания
Руденя: в Твери откроется областной дворец бракосочетания - РИА Новости, 27.08.2021
Руденя: в Твери откроется областной дворец бракосочетания
В сентябре в Твери откроют областной Дворец бракосочетания, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T12:42
2021-08-27T12:42
тверская область
общество
тверь
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В сентябре в Твери откроют областной Дворец бракосочетания, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя."Сроки сдачи Дворца бракосочетания – первая декада сентября. Уверен, что все возможности для того, чтобы молодожёны расписались в торжественной и праздничной обстановке, будут им предоставлены", – сказал глава региона.В пресс-службе областного правительства отметили, что на данный момент в построенном в 1958 году в стиле сталинского ампира здании, в котором ранее размещался автовокзал, завершается финишная отделка внутренних помещений, декоративное оформление элементов лепнины на потолке, стенах и колоннах залов, ведется сборка и монтаж осветительных приборов, осуществляется облицовка цоколя и крылец.В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трех залах планируется проводить регистрации браков, ещё в одном – торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан.Большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: устройству тротуаров и гранитной отмостки здания. На площади перед дворцом будет установлена скульптурная композиция, посвящённая тверским святым – князю Михаилу Тверскому и его супруге Анне Кашинской.
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общество, тверь, игорь руденя
12:42 27.08.2021
 

Руденя: в Твери откроется областной дворец бракосочетания

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области/Maksim ShkolnikovГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области/Maksim Shkolnikov
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В сентябре в Твери откроют областной Дворец бракосочетания, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Сроки сдачи Дворца бракосочетания – первая декада сентября. Уверен, что все возможности для того, чтобы молодожёны расписались в торжественной и праздничной обстановке, будут им предоставлены", – сказал глава региона.
В пресс-службе областного правительства отметили, что на данный момент в построенном в 1958 году в стиле сталинского ампира здании, в котором ранее размещался автовокзал, завершается финишная отделка внутренних помещений, декоративное оформление элементов лепнины на потолке, стенах и колоннах залов, ведется сборка и монтаж осветительных приборов, осуществляется облицовка цоколя и крылец.
В трёхэтажном здании Дворца бракосочетания будут работать 27 кабинетов для предоставления государственных услуг, четыре зала для торжеств. В трех залах планируется проводить регистрации браков, ещё в одном – торжественные регистрации новорождённых, чествования юбиляров семейной жизни. Предусмотрена доступная среда для маломобильных граждан.
Большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: устройству тротуаров и гранитной отмостки здания. На площади перед дворцом будет установлена скульптурная композиция, посвящённая тверским святым – князю Михаилу Тверскому и его супруге Анне Кашинской.
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