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На севере Москвы автомобиль врезался в остановку
На севере Москвы автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 27.08.2021
На севере Москвы автомобиль врезался в остановку
Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:18
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происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает столичный департамент транспорта."На Дубнинской улице в районе дома 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Движение на участке улицы не затруднено. На месте работают оперативные службы.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
02:18 27.08.2021 (обновлено: 05:20 27.08.2021)
 
На севере Москвы автомобиль врезался в остановку

На севере Москвы автомобиль врезался в остановку, предварительно, есть пострадавшие

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Дубнинской улице в районе дома 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Движение на участке улицы не затруднено. На месте работают оперативные службы.
 
ПроисшествияМоскваДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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