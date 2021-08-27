https://ria.ru/20210827/dtp-1747444684.html

На севере Москвы автомобиль врезался в остановку

На севере Москвы автомобиль врезался в остановку - РИА Новости, 27.08.2021

На севере Москвы автомобиль врезался в остановку

Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T02:18

2021-08-27T02:18

2021-08-27T05:20

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581347752_0:122:3061:1845_1920x0_80_0_0_e95521eff73dc1ab41b09d872b44c59e.jpg

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Автомобиль врезался в автобусную остановку на севере Москвы, по предварительным данным, есть пострадавшие, сообщает столичный департамент транспорта."На Дубнинской улице в районе дома 38 автомобиль врезался в автобусную остановку и выехал на тротуар. По предварительной информации, есть пострадавшие", - говорится в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Движение на участке улицы не затруднено. На месте работают оперативные службы.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы