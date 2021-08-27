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Казаки пресекли более 200 правонарушений в аэропорту Внуково
Казаки пресекли более 200 правонарушений в аэропорту Внуково - РИА Новости, 27.08.2021
Казаки пресекли более 200 правонарушений в аэропорту Внуково
Два месяца назад к охране общественного порядка в аэропорту Внуково приступили дружинники Московского окружного общества Центрального казачьего войска. За это... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T17:15
2021-08-27T17:15
российское казачество
центральное казачье войско
внуково
российское казачество
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Два месяца назад к охране общественного порядка в аэропорту Внуково приступили дружинники Московского окружного общества Центрального казачьего войска. За это время они помогли полиции пресечь 222 административных нарушения и задержать девять человек, объявленных в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.Дружинники патрулируют залы прилета и вылета пассажиров, территорию у здания аэропорта и автостоянку. В их обязанностях в первую очередь — следить за соблюдением порядка и сообщать о нарушениях сотрудникам полиции, а также оказывать необходимую помощь находящимся в аэропорту людям.Помимо того что перед службой казаки прошли специальное обучение при Управлении на транспорте МВД России по ЦФО и в учебно-тренировочном центре аэропорта Внуково, они должны владеть основами психологии общения и проявлять дипломатичность в различных сложных ситуациях. Кроме того, некоторые дружинники на базовом уровне владеют английским языком, что помогает в работе с пассажирами-иностранцами.Так, хорошо зная инфраструктуру аэропорта и порядок оформления необходимых документов, казаки часто помогают людям в стрессовой ситуации, разъясняют необходимые действия или сопровождают до места. Особенно внимательны казаки к пожилым людям и женщинам с детьми. Также дружинники напоминают пассажирам о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции. Иногда приходится вмешиваться в конфликты и даже помогать найти пропавшие личные вещи."Недавно, например, за помощью к казакам обратилась женщина с двумя детьми. Она совершенно не ориентировалась в огромном пространстве аэропорта и опаздывала на свой рейс. Дружинники сразу же подхватили малышей и чемоданы и в считанные минуты сопроводили семью к стойке регистрации. А позже с удивлением обнаружили в социальных сетях пост с благодарностью от той самой пассажирки", – рассказал казак Михаил Хмелевский.Помогли казаки и беженцам из Афганистана. Семья с пятью детьми прибыла в аэропорт для пересадки на самолет до места следования. Дружинники помогли людям оформить все необходимые документы, приобрести билеты, сдать багаж, а также организовали для них питание.По его мнению, казаки в аэропорту нужны, так как они оказывают полицейским ощутимую помощь.Так, несколько дней назад казаки задержали мошенника, который должен был вылетать из Внукова. Они обнаружили преступника в здании аэропорта и вместе с сотрудником полиции под предлогом оформления документов окружили подозреваемого.
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центральное казачье войско, внуково, российское казачество
17:15 27.08.2021
 

Казаки пресекли более 200 правонарушений в аэропорту Внуково

© Пресс-служба ВКО "Центральное казачье войско"Казаки-дружинники патрулируют аэропорт Внуково
Казаки-дружинники патрулируют аэропорт Внуково
© Пресс-служба ВКО "Центральное казачье войско"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Два месяца назад к охране общественного порядка в аэропорту Внуково приступили дружинники Московского окружного общества Центрального казачьего войска. За это время они помогли полиции пресечь 222 административных нарушения и задержать девять человек, объявленных в розыск. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского казачьего общества.
Дружинники патрулируют залы прилета и вылета пассажиров, территорию у здания аэропорта и автостоянку. В их обязанностях в первую очередь — следить за соблюдением порядка и сообщать о нарушениях сотрудникам полиции, а также оказывать необходимую помощь находящимся в аэропорту людям.
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Помимо того что перед службой казаки прошли специальное обучение при Управлении на транспорте МВД России по ЦФО и в учебно-тренировочном центре аэропорта Внуково, они должны владеть основами психологии общения и проявлять дипломатичность в различных сложных ситуациях. Кроме того, некоторые дружинники на базовом уровне владеют английским языком, что помогает в работе с пассажирами-иностранцами.
Так, хорошо зная инфраструктуру аэропорта и порядок оформления необходимых документов, казаки часто помогают людям в стрессовой ситуации, разъясняют необходимые действия или сопровождают до места. Особенно внимательны казаки к пожилым людям и женщинам с детьми. Также дружинники напоминают пассажирам о необходимости ношения масок и соблюдения дистанции. Иногда приходится вмешиваться в конфликты и даже помогать найти пропавшие личные вещи.
"Недавно, например, за помощью к казакам обратилась женщина с двумя детьми. Она совершенно не ориентировалась в огромном пространстве аэропорта и опаздывала на свой рейс. Дружинники сразу же подхватили малышей и чемоданы и в считанные минуты сопроводили семью к стойке регистрации. А позже с удивлением обнаружили в социальных сетях пост с благодарностью от той самой пассажирки", – рассказал казак Михаил Хмелевский.
Помогли казаки и беженцам из Афганистана. Семья с пятью детьми прибыла в аэропорт для пересадки на самолет до места следования. Дружинники помогли людям оформить все необходимые документы, приобрести билеты, сдать багаж, а также организовали для них питание.
"Все выходят четко в том составе, в котором должны; к форме не придраться, с иголочки. А недавно казаки помогли задержать в аэропорту хулигана, оказав сотрудникам полиции необходимое силовое содействие", – отозвался о работе дружинников сотрудник полиции Михаил Федин.
По его мнению, казаки в аэропорту нужны, так как они оказывают полицейским ощутимую помощь.
Так, несколько дней назад казаки задержали мошенника, который должен был вылетать из Внукова. Они обнаружили преступника в здании аэропорта и вместе с сотрудником полиции под предлогом оформления документов окружили подозреваемого.
 
Российское казачествоЦентральное казачье войскоВнуковоРоссийское казачество
 
 
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