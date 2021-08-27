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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/druzhba-1747442815.html
Талибы не являются друзьями США, заверила Псаки
Талибы не являются друзьями США, заверила Псаки - РИА Новости, 27.08.2021
Талибы не являются друзьями США, заверила Псаки
США не доверяют "Талибану"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и не считают движение своим другом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:31
2021-08-27T01:32
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США не доверяют "Талибану"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и не считают движение своим другом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что координация с талибами необходима и позволяет проводить операцию по эвакуации из республики. Данных о причастности талибов к нынешней атаке пока нет, заявила Псаки.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропортПозже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям, был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, талибан, афганистан
01:31 27.08.2021 (обновлено: 01:32 27.08.2021)
 
Талибы не являются друзьями США, заверила Псаки

Пресс-секретарь Белого дома Псаки: США не доверяют "Талибану"* и не считают движение своим другом

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБоевики движения "Талибан"*
Боевики движения Талибан* - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США не доверяют "Талибану"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и не считают движение своим другом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не пытаюсь присыпать сахаром наши мысли о "Талибане"*. Это не группа, которой мы доверяем, не наши друзья, мы этого никогда не говорили", - сказала Псаки на брифинге в Белом доме.
Она отметила, что координация с талибами необходима и позволяет проводить операцию по эвакуации из республики. Данных о причастности талибов к нынешней атаке пока нет, заявила Псаки.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт
Люди возле международного аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 20:03Захват власти в Афганистане талибами
"Талибан"* осудил взрывы у аэропорта Кабула
Позже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям, был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистан
 
 
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