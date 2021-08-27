https://ria.ru/20210827/druzhba-1747442815.html

Талибы не являются друзьями США, заверила Псаки

Талибы не являются друзьями США, заверила Псаки - РИА Новости, 27.08.2021

Талибы не являются друзьями США, заверила Псаки

США не доверяют "Талибану"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и не считают движение своим другом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:31

2021-08-27T01:31

2021-08-27T01:32

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. США не доверяют "Талибану"* (признано террористическим и запрещено в РФ) и не считают движение своим другом, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.Она отметила, что координация с талибами необходима и позволяет проводить операцию по эвакуации из республики. Данных о причастности талибов к нынешней атаке пока нет, заявила Псаки.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. СМИ со ссылкой на заявление ИГ* (террористическая организация, запрещенная в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за атаку на аэропортПозже стало известно еще о двух взрывах в афганской столице, один из последних, судя по заявлениям, был контролируемым: военные США уничтожали боеприпасы.*Запрещенная в России террористическая организация

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сша

афганистан

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в мире, сша, талибан, афганистан