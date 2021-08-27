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Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем
Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем - РИА Новости, 27.08.2021
Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем
В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:10
2021-08-27T14:10
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой. Бирюков подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей."Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур", - заключил он.
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
14:10 27.08.2021
 
Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем

Заммэра Москвы Бирюков: дороги и тротуары в столице в субботу промоют со специальным шампунем

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПромывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства
Промывка дорог и тротуаров с использованием специального моющего средства - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках мероприятия специальным средством тщательно промоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворы и общественные пространства. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб", - сообщил Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой. Бирюков подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.
"Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур", - заключил он.
Замена асфальтобетонного покрытия в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 09:00Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Скатертью дорожка: пять наивных вопросов о ремонте московских дорог
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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