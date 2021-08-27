https://ria.ru/20210827/dorogi-1747517164.html

Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем

Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем - РИА Новости, 27.08.2021

Московские дороги и тротуары в субботу промоют со специальным шампунем

В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T14:10

2021-08-27T14:10

2021-08-27T14:10

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общество

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В преддверии осенне-зимнего периода все столичные дороги и тротуары в субботу, 28 августа, промоют с шампунем, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра пояснил, что специальный шампунь применяется для того, чтобы удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения. После этого будет проведена обычная мойка водой. Бирюков подчеркнул, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей."Аналогичные мойки с шампунем пройдут еще несколько раз в осенний период до наступления постоянных минусовых температур", - заключил он.

https://realty.ria.ru/20210825/dorogi-1747026931.html

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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы