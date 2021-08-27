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Порошенко назвал команду Зеленского "зелеными дилетантами"
Порошенко назвал команду Зеленского "зелеными дилетантами" - РИА Новости, 27.08.2021
Порошенко назвал команду Зеленского "зелеными дилетантами"
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал "зелеными дилетантами", разрушившими реформу государственной службы, команду действующего президента Владимира... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:13
2021-08-27T11:13
в мире
украина
владимир зеленский
петр порошенко
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КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал "зелеными дилетантами", разрушившими реформу государственной службы, команду действующего президента Владимира Зеленского.Порошенко и Зеленский периодически обмениваются словесными обвинениями в адрес друг друга. Порошенко считает, что реализуемые Зеленским реформы носят декларативный характер и зачастую реализуются в нарушение законов. Зеленский же уверен, что при Порошенко на Украине реформ не было."Все познается, когда сравниваешь, и, согласитесь, наша команда выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов. За два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы, воплощенную нами на средства западных партнеров и не провели ни одного, подчеркиваю, ни одного честного и прозрачного конкурса", - сказал Порошенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.Главной ошибкой своего президентства он считает просчеты в кадровой политике. "Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга; корыстолюбие одних и нарциссизм других; наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции", - отметил Порошенко.Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
https://ria.ru/20210424/repressii-1729768836.html
https://ria.ru/20210824/poroshenko-1747108233.html
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в мире, украина, владимир зеленский, петр порошенко
11:13 27.08.2021
 
Порошенко назвал команду Зеленского "зелеными дилетантами"

Экс-президент Украины Порошенко назвал команду Зеленского "зелеными дилетантами"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 27 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал "зелеными дилетантами", разрушившими реформу государственной службы, команду действующего президента Владимира Зеленского.
Порошенко и Зеленский периодически обмениваются словесными обвинениями в адрес друг друга. Порошенко считает, что реализуемые Зеленским реформы носят декларативный характер и зачастую реализуются в нарушение законов. Зеленский же уверен, что при Порошенко на Украине реформ не было.
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 15:07
Медведчук обвинил команду Зеленского в репрессиях против оппонентов
"Все познается, когда сравниваешь, и, согласитесь, наша команда выглядит очень прилично на фоне зеленых дилетантов. За два года "зеленые" полностью разрушили реформу государственной службы, воплощенную нами на средства западных партнеров и не провели ни одного, подчеркиваю, ни одного честного и прозрачного конкурса", - сказал Порошенко в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в пятницу.
Главной ошибкой своего президентства он считает просчеты в кадровой политике. "Короткая скамейка запасных и ограниченный финансовый ресурс для рекрутинга; корыстолюбие одних и нарциссизм других; наконец, сложный механизм согласования кандидатур в рамках коалиции", - отметил Порошенко.
Зеленский стал президентом Украины весной 2019 года. По итогам первого тура выборов он набрал наибольшее число голосов (30,24%) среди всех кандидатов и вдвое больше, чем Порошенко, занимавший тогда пост главы государства. Во втором туре выборов Зеленский победил, набрав 73,22%. Тогда он заявлял, что избирается президентом только на один срок.
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