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Культура
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Тома Круза обокрали на съемках "Миссия невыполнима-7"
Тома Круза обокрали на съемках "Миссия невыполнима-7" - РИА Новости, 27.08.2021
Тома Круза обокрали на съемках "Миссия невыполнима-7"
Голливудского актера Тома Круза обокрали во время съемок фильма "Миссия невыполнима-7" в Бирмингеме, сообщает The Sun со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T14:57
2021-08-27T14:57
культура
бирмингем
том круз
шоу-бизнес
новости культуры
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ЛОНДОН, 27 авг — РИА Новости. Голливудского актера Тома Круза обокрали во время съемок фильма "Миссия невыполнима-7" в Бирмингеме, сообщает The Sun со ссылкой на источники.Неизвестные угнали с парковки отеля в Бирмингеме автомобиль BMW X7 телохранителя актера стоимостью около 100 тысяч фунтов. В машине находились и вещи Круза. Их тоже оценивают в несколько тысяч фунтов. Источники отмечают, что машина была припаркована в двух минутах ходьбы от управления полиции графства Уэст-Мидландс.Сотрудники службы безопасности Тома Круза сообщили, что машина была снабжена "электронной системой отслеживания", поэтому позднее ее удалось найти. Однако все содержимое автомобиля пропало.По информации инсайдеров, когда Том Круз узнал о краже, то "пришел в ярость".
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бирмингем, том круз, шоу-бизнес, новости культуры
14:57 27.08.2021
 

Тома Круза обокрали на съемках "Миссия невыполнима-7"

© Alberto PizzoliТом Круз
Том Круз
© Alberto Pizzoli
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 27 авг — РИА Новости. Голливудского актера Тома Круза обокрали во время съемок фильма "Миссия невыполнима-7" в Бирмингеме, сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Неизвестные угнали с парковки отеля в Бирмингеме автомобиль BMW X7 телохранителя актера стоимостью около 100 тысяч фунтов. В машине находились и вещи Круза. Их тоже оценивают в несколько тысяч фунтов.
Источники отмечают, что машина была припаркована в двух минутах ходьбы от управления полиции графства Уэст-Мидландс.
Сотрудники службы безопасности Тома Круза сообщили, что машина была снабжена "электронной системой отслеживания", поэтому позднее ее удалось найти. Однако все содержимое автомобиля пропало.
"Спустя некоторое время автомобиль был обнаружен в городе Сметик. Расследование продолжается", — приводит издание заявление полиции.
По информации инсайдеров, когда Том Круз узнал о краже, то "пришел в ярость".
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