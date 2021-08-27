03:10 27.08.2021 (обновлено: 05:12 27.08.2021)
"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
Гендиректор Михеев: "Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
© Алексей Никольский
КУБИНКА, 27 авг - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" ждет от Индии решения о приобретении легкого истребителя пятого поколения Checkmate и готов рассмотреть соответствующий запрос Нью-Дели, заявил РИА Новости гендиректор компании Александр Михеев.
Премьера легкого тактического самолета Checkmate состоялась в июле 2021 года на авиасалоне МАКС. Тогда вице-премьер Юрий Борисов заявлял журналистам, что у России уже есть первый "якорный" (предварительный) заказчик на эту машину.
"На МАКС-2021 мы совместно с коллегами из ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация, входит в "Ростех") показали этот самолет ряду иностранных делегаций, в том числе индийской. Ждем их решения. В случае получения официального обращения от партнеров готовы рассмотреть варианты сотрудничества", - сказал Михеев на вопрос, подразумевалась ли Индия как "якорный заказчик" Checkmate.
Как ранее заявлял РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, основными конкурентами Checkmate станут американский F-35, шведский JAS-39 Gripen, китайско-пакистанский JF-17 Thunder и французский Rafale. Глава ФСВТС подчеркнул, что новый лёгкий истребитель может быть востребован на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Юго-Восточной Азии и странах СНГ.
Легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет иметь сниженную радиолокационную заметность, сверхманевренность и элементы искусственного интеллекта. Его максимальная боевая нагрузка превысит семь тонн, максимальная скорость - до двух скоростей звука. Как заявлял глава "Ростеха" Сергей Чемезов, этот самолет будет стоить 25-30 миллионов долларов, тогда как его аналоги, французские Dassault Rafale и шведские Saab Gripen, - 60-90 миллионов долларов.