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Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака

Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака - РИА Новости, 27.08.2021

Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака

Бывший шеф-повар Белого дома и сомелье Андре Раш, который готовил для американских президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа,... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T07:10

2021-08-27T07:10

2021-08-27T07:10

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бывший шеф-повар Белого дома и сомелье Андре Раш, который готовил для американских президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа, поделился секретами полезного и легкого завтрака, сообщает Insider. По словам Раша, завтрак "задает тон настроению и тому, как пройдет новый день". Один из любимых вариантов для утреннего перекуса у знаменитого повара — энергетические смузи, которые иногда могут заменить еду. Такие "коктейли" он готовит из овсянки, киноа, амаранта, жирного йогурта и органического арахисового масла. Он также любит бекон, который становится основным продуктом завтрака, в сочетании с яйцом всмятку. "Бекона беру совсем немного. Выбираю из индейки или обычный. Все зависит от моего настроения и самочувствия", — подчеркнул повар. Иногда он готовит протеиновые блинчики. Для этого Раш использует яичные белки и протеиновый порошок. Такое блюдо, по мнению шеф-повара, — отличный вариант на завтрак, когда все остальное надоело.

https://ria.ru/20200420/1570200407.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж буш (младший), билл клинтон, дональд трамп, новости культуры, стиль жизни, кулинария