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Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака
Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака - РИА Новости, 27.08.2021
Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака
Бывший шеф-повар Белого дома и сомелье Андре Раш, который готовил для американских президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T07:10
2021-08-27T07:10
2021-08-27T07:10
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Бывший шеф-повар Белого дома и сомелье Андре Раш, который готовил для американских президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа, поделился секретами полезного и легкого завтрака, сообщает Insider. По словам Раша, завтрак "задает тон настроению и тому, как пройдет новый день". Один из любимых вариантов для утреннего перекуса у знаменитого повара — энергетические смузи, которые иногда могут заменить еду. Такие "коктейли" он готовит из овсянки, киноа, амаранта, жирного йогурта и органического арахисового масла. Он также любит бекон, который становится основным продуктом завтрака, в сочетании с яйцом всмятку. "Бекона беру совсем немного. Выбираю из индейки или обычный. Все зависит от моего настроения и самочувствия", — подчеркнул повар. Иногда он готовит протеиновые блинчики. Для этого Раш использует яичные белки и протеиновый порошок. Такое блюдо, по мнению шеф-повара, — отличный вариант на завтрак, когда все остальное надоело.
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джордж буш (младший), билл клинтон, дональд трамп, новости культуры, стиль жизни, кулинария
Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака
Бывший шеф-повар Белого дома поделился секретами полезного завтрака
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.
Бывший шеф-повар Белого дома и сомелье Андре Раш, который готовил для американских президентов Билла Клинтона, Джорджа Буша, Барака Обамы и Дональда Трампа, поделился секретами полезного и легкого завтрака, сообщает
Insider.
По словам Раша, завтрак "задает тон настроению и тому, как пройдет новый день". Один из любимых вариантов для утреннего перекуса у знаменитого повара — энергетические смузи, которые иногда могут заменить еду. Такие "коктейли" он готовит из овсянки, киноа, амаранта, жирного йогурта и органического арахисового масла.
"В таком напитке есть все что нужно для получения энергии, а также высокое содержание белка", — объяснил Андре Раш.
Он также любит бекон, который становится основным продуктом завтрака, в сочетании с яйцом всмятку. "Бекона беру совсем немного. Выбираю из индейки или обычный. Все зависит от моего настроения и самочувствия", — подчеркнул повар.
Иногда он готовит протеиновые блинчики. Для этого Раш использует яичные белки и протеиновый порошок. Такое блюдо, по мнению шеф-повара, — отличный вариант на завтрак, когда все остальное надоело.