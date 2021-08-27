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В США потребовали отставки Блинкена из-за ситуации в Афганистане
В США потребовали отставки Блинкена из-за ситуации в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021
В США потребовали отставки Блинкена из-за ситуации в Афганистане
Республиканцы из Палаты представителей США призвали к отставке госсекретаря Энтони Блинкена, обвинив его в неспособности предоставить президенту США Джо Байдену РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T23:09
2021-08-27T23:09
в мире
сша
афганистан
энтони блинкен
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Республиканцы из Палаты представителей США призвали к отставке госсекретаря Энтони Блинкена, обвинив его в неспособности предоставить президенту США Джо Байдену надлежащую информацию по ситуации в Афганистане и находящихся там американцах, сообщает телеканал Fox News.Отмечается, что республиканцы Ральф Норман и Энди Харрис представили статьи об импичменте госсекретаря. Они также призвали привлечь виновных к ответственности за гибель американских военных в результате взрывов у аэропорта в Кабуле."Госсекретарь Блинкен не смог добросовестно сдержать свою клятву и вместо этого встал во главе безответственного отказа от интересов нашей страны, ее безопасности и ценности на фоне его роли в выводе американских сил и дипломатов из Афганистана… Блинкен не смог посоветовать и проконсультировать президента надлежащим образом, а также не проинформировал об опасности конгресс и американских граждан в стране и заграницей", - говорится в представленных республиканцами статьях об импичменте.В четверг влиятельные представители Республиканской партии США потребовали отставки президента Джо Байдена виня его в крупных потерях американских войск в Афганистане.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как передает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200. Жертвами теракта также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/spisok-1747464050.html
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в мире, сша, афганистан, энтони блинкен
23:09 27.08.2021
 
В США потребовали отставки Блинкена из-за ситуации в Афганистане

Республиканцы потребовали отставки Блинкена из-за ситуации в Афганистане

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время переговоров президента РФ Владимира Путина с президентом США Джо Байденом на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Республиканцы из Палаты представителей США призвали к отставке госсекретаря Энтони Блинкена, обвинив его в неспособности предоставить президенту США Джо Байдену надлежащую информацию по ситуации в Афганистане и находящихся там американцах, сообщает телеканал Fox News.
Отмечается, что республиканцы Ральф Норман и Энди Харрис представили статьи об импичменте госсекретаря. Они также призвали привлечь виновных к ответственности за гибель американских военных в результате взрывов у аэропорта в Кабуле.
Кабул - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
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"Госсекретарь Блинкен не смог добросовестно сдержать свою клятву и вместо этого встал во главе безответственного отказа от интересов нашей страны, ее безопасности и ценности на фоне его роли в выводе американских сил и дипломатов из Афганистана… Блинкен не смог посоветовать и проконсультировать президента надлежащим образом, а также не проинформировал об опасности конгресс и американских граждан в стране и заграницей", - говорится в представленных республиканцами статьях об импичменте.
В четверг влиятельные представители Республиканской партии США потребовали отставки президента Джо Байдена виня его в крупных потерях американских войск в Афганистане.
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Лавров назвал главный вывод, который могут сделать США после Афганистана
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Как передает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя местных медицинских властей, число афганцев, погибших при взрыве в аэропорту Кабула, приближается к 200. Жертвами теракта также стали 13 американских военнослужащих, которые обеспечивали эвакуацию людей из Афганистана.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШААфганистанЭнтони Блинкен
 
 
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