Оренбуржье получит 220 млн рублей на благоустройство малых городов
ОРЕНБУРГ, 27 авг- РИА Новости. Оренбуржье получит 220 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство четырех малых городов, проекты которых победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
"Регион принял участие в конкурсе федеральных грантов на благоустройство по поручению губернатора Дениса Паслера. На конкурс были выдвинуты проекты семи городов – Абдулино, Гай, Кувандык, Медногорск, Орск, Сорочинск и Ясный. Победили четыре: Абдулино, Медногорск, Орск и Ясный, на их реализацию регион получит 220 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.
Города Абдулино и Ясный, подававшие свои проекты в категорию "Малые города до 20 тысяч человек" получат гранты на благоустройство по 50 миллионов рублей, Медногорск, который выступал в категории "Малые города от 20 до 50 тысяч человек", получит 70 миллионов рублей, а Орск, который представил проект в категорию "Исторические поселения" получит 50 миллионов рублей.
Пресс-служба отмечает, что в своих проектах каждый город реализует выбранную жителями знаковую идею, которая раскрывает потенциал городских пространств.
Так, а Абдулино обновят центральную городскую площадь – здесь появится музей под открытым небом, памятник Александру Невскому, литературный сквер и летний мобильный кинотеатр. В Медногорске преобразится привокзальная площадь и соседние с ней улицы, появятся и новые игровые площадки, и тихая аллея для семейных прогулок. В Орске обновят сад Шевченко, создав современное пространство для семейного отдыха, а в Ясном на территории от стадиона "Восток" до площади у городского фонтана будет обустроена прогулочная зеленая зона с двумя новыми детскими площадками и оригинальными архитектурными формами.
"Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений – это возможность качественно изменить городскую среду и сделать наши города лучше. Четыре города – Ясный, Орск, Медногорск и Абдулино – сегодня наши победители. Это большая ответственность для глав, так как теперь жители, принимавшие участие в вовлечении, ждут реализации заложенных решений. Мы очень рады победе и гордимся быть причастными к положительным изменениям в жизни городов", – цитирует пресс-служба слова министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальи Ибрагимовой.