https://ria.ru/20210827/blagoustroystvo-1747536374.html

Оренбуржье получит 220 млн рублей на благоустройство малых городов

Оренбуржье получит 220 млн рублей на благоустройство малых городов - РИА Новости, 27.08.2021

Оренбуржье получит 220 млн рублей на благоустройство малых городов

Оренбуржье получит 220 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство четырех малых городов, проекты которых победили во Всероссийском конкурсе... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:27

2021-08-27T15:27

2021-08-27T15:27

оренбургская область

орск

оренбургская область

гай

денис паслер

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ОРЕНБУРГ, 27 авг- РИА Новости. Оренбуржье получит 220 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство четырех малых городов, проекты которых победили во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области."Регион принял участие в конкурсе федеральных грантов на благоустройство по поручению губернатора Дениса Паслера. На конкурс были выдвинуты проекты семи городов – Абдулино, Гай, Кувандык, Медногорск, Орск, Сорочинск и Ясный. Победили четыре: Абдулино, Медногорск, Орск и Ясный, на их реализацию регион получит 220 миллионов рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.Города Абдулино и Ясный, подававшие свои проекты в категорию "Малые города до 20 тысяч человек" получат гранты на благоустройство по 50 миллионов рублей, Медногорск, который выступал в категории "Малые города от 20 до 50 тысяч человек", получит 70 миллионов рублей, а Орск, который представил проект в категорию "Исторические поселения" получит 50 миллионов рублей.Пресс-служба отмечает, что в своих проектах каждый город реализует выбранную жителями знаковую идею, которая раскрывает потенциал городских пространств.Так, а Абдулино обновят центральную городскую площадь – здесь появится музей под открытым небом, памятник Александру Невскому, литературный сквер и летний мобильный кинотеатр. В Медногорске преобразится привокзальная площадь и соседние с ней улицы, появятся и новые игровые площадки, и тихая аллея для семейных прогулок. В Орске обновят сад Шевченко, создав современное пространство для семейного отдыха, а в Ясном на территории от стадиона "Восток" до площади у городского фонтана будет обустроена прогулочная зеленая зона с двумя новыми детскими площадками и оригинальными архитектурными формами."Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений – это возможность качественно изменить городскую среду и сделать наши города лучше. Четыре города – Ясный, Орск, Медногорск и Абдулино – сегодня наши победители. Это большая ответственность для глав, так как теперь жители, принимавшие участие в вовлечении, ждут реализации заложенных решений. Мы очень рады победе и гордимся быть причастными к положительным изменениям в жизни городов", – цитирует пресс-служба слова министра архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальи Ибрагимовой.

https://ria.ru/20210817/voprosy-1746123127.html

орск

оренбургская область

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орск, оренбургская область, гай, денис паслер