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Карачаево-Черкесская Республика
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Город Карачаевск получил на благоустройство парка 80 миллионов рублей
Город Карачаевск получил на благоустройство парка 80 миллионов рублей - РИА Новости, 27.08.2021
Город Карачаевск получил на благоустройство парка 80 миллионов рублей
Проект создания парка с набережной в городе Карачаевске КЧР стал победителем всероссийского конкурса "Среда для жизни: город и вода", сообщил в социальных сетях РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:08
2021-08-27T13:08
карачаево-черкесская республика
карачаевск
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 27 авг – РИА Новости. Проект создания парка с набережной в городе Карачаевске КЧР стал победителем всероссийского конкурса "Среда для жизни: город и вода", сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.Проект благоустройства общественной территории "Зелёный остров" включает в себя культурно-туристическую, игровую, активную и мангальную зоны, набережную. В них входят, в частности, веревочный парк, волейбольная и баскетбольная площадки, кафе, музей под открытым небом, сцена-ринг, горный креативный кластер и т.д."Город из Карачаево-Черкесии впервые выигрывает в этом конкурсе. Поздравляю его жителей, авторов конкурсной заявки с такой значительной победой", - написал Темрезов.Начало работ по созданию парка, на которые выделены 80 миллионов рублей, запланированы на 2022 год.
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карачаевск, рашид темрезов
13:08 27.08.2021
 

Город Карачаевск получил на благоустройство парка 80 миллионов рублей

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей
Пачки с денежными купюрами номиналом 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЧЕРКЕССК, 27 авг – РИА Новости. Проект создания парка с набережной в городе Карачаевске КЧР стал победителем всероссийского конкурса "Среда для жизни: город и вода", сообщил в социальных сетях глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.
Проект благоустройства общественной территории "Зелёный остров" включает в себя культурно-туристическую, игровую, активную и мангальную зоны, набережную. В них входят, в частности, веревочный парк, волейбольная и баскетбольная площадки, кафе, музей под открытым небом, сцена-ринг, горный креативный кластер и т.д.
"Город из Карачаево-Черкесии впервые выигрывает в этом конкурсе. Поздравляю его жителей, авторов конкурсной заявки с такой значительной победой", - написал Темрезов.
Начало работ по созданию парка, на которые выделены 80 миллионов рублей, запланированы на 2022 год.
Глава КЧР Рашид Темрезов выступил экскурсоводом и лектором для детей в САО РАН в поселке Буково Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:33Карачаево-Черкесская Республика
Глава КЧР стал участником проекта "Знание" и провел экскурсию в САО РАН
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаевскРашид Темрезов
 
 
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