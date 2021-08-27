В Тверской области открылась первая модельная библиотека
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПервая в Тверской области модельная библиотека
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В городе Лихославль открылась первая в Тверской области модельная библиотека, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные ресурсами для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Они предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.
Лихославльская библиотека имени Владимира Соколова была модернизирована в рамках национального проекта "Культура" – в учреждении создан мультикультурный развивающий социально-ориентированный центр для детей и родителей. Полностью изменились облик и внутреннее пространство библиотеки. Установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, компьютерная и мультимедийная техника, значительно обновился книжный фонд.
"Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек как культурно-просветительских и деловых информационных центров", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.
В 2021 году по итогам конкурсного отбора минкультуры России три учреждения Тверской области получили федеральные средства на создание модельных муниципальных библиотек, отметили в пресс-службе.