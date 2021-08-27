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Тверская область
https://ria.ru/20210827/biblioteka-1747535963.html
В Тверской области открылась первая модельная библиотека
В Тверской области открылась первая модельная библиотека - РИА Новости, 27.08.2021
В Тверской области открылась первая модельная библиотека
В городе Лихославль открылась первая в Тверской области модельная библиотека, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:25
2021-08-27T15:25
тверская область
тверская область
игорь руденя
россия
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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В городе Лихославль открылась первая в Тверской области модельная библиотека, сообщает пресс-служба регионального правительства.Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные ресурсами для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Они предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.Лихославльская библиотека имени Владимира Соколова была модернизирована в рамках национального проекта "Культура" – в учреждении создан мультикультурный развивающий социально-ориентированный центр для детей и родителей. Полностью изменились облик и внутреннее пространство библиотеки. Установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, компьютерная и мультимедийная техника, значительно обновился книжный фонд."Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек как культурно-просветительских и деловых информационных центров", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.В 2021 году по итогам конкурсного отбора минкультуры России три учреждения Тверской области получили федеральные средства на создание модельных муниципальных библиотек, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя, россия
15:25 27.08.2021
 

В Тверской области открылась первая модельная библиотека

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиПервая в Тверской области модельная библиотека
Первая в Тверской области модельная библиотека - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В городе Лихославль открылась первая в Тверской области модельная библиотека, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные ресурсами для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Они предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.
Лихославльская библиотека имени Владимира Соколова была модернизирована в рамках национального проекта "Культура" – в учреждении создан мультикультурный развивающий социально-ориентированный центр для детей и родителей. Полностью изменились облик и внутреннее пространство библиотеки. Установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, компьютерная и мультимедийная техника, значительно обновился книжный фонд.
"Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек как культурно-просветительских и деловых информационных центров", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.
В 2021 году по итогам конкурсного отбора минкультуры России три учреждения Тверской области получили федеральные средства на создание модельных муниципальных библиотек, отметили в пресс-службе.
Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажёры в школах - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 20:07Тверская область
Руденя: в Верхневолжье модернизируют уличные тренажеры в школах
 
Тверская областьТверская областьИгорь РуденяРоссия
 
 
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