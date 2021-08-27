https://ria.ru/20210827/biblioteka-1747535963.html

В Тверской области открылась первая модельная библиотека

В Тверской области открылась первая модельная библиотека - РИА Новости, 27.08.2021

В Тверской области открылась первая модельная библиотека

В городе Лихославль открылась первая в Тверской области модельная библиотека, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:25

2021-08-27T15:25

2021-08-27T15:25

тверская область

тверская область

игорь руденя

россия

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ТВЕРЬ, 27 авг – РИА Новости. В городе Лихославль открылась первая в Тверской области модельная библиотека, сообщает пресс-служба регионального правительства.Модельные библиотеки – учреждения нового формата, обеспеченные ресурсами для качественного библиотечно-информационного обслуживания населения. Они предоставляют жителям неограниченный доступ к данным.Лихославльская библиотека имени Владимира Соколова была модернизирована в рамках национального проекта "Культура" – в учреждении создан мультикультурный развивающий социально-ориентированный центр для детей и родителей. Полностью изменились облик и внутреннее пространство библиотеки. Установлены современное интерактивное оборудование и комфортная мебель, компьютерная и мультимедийная техника, значительно обновился книжный фонд."Библиотеки выполняют важную научную и образовательную миссию, играют значимую роль в деле воспитания нового поколения и сохранения историко-культурного наследия. Трудно переоценить роль библиотек как культурно-просветительских и деловых информационных центров", – процитировали в пресс-службе губернатора Игоря Руденю.В 2021 году по итогам конкурсного отбора минкультуры России три учреждения Тверской области получили федеральные средства на создание модельных муниципальных библиотек, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210813/trenazhery-1745701233.html

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тверская область, игорь руденя, россия