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Литовские силовики вытеснили в Белоруссию беженцев, натравив на них собаку

Литовские силовики вытеснили в Белоруссию беженцев, натравив на них собаку - РИА Новости, 27.08.2021

Литовские силовики вытеснили в Белоруссию беженцев, натравив на них собаку

Литовские пограничники вытеснили на территорию Белоруссии 17 беженцев, натравливая на них служебную собаку, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:50

2021-08-27T13:50

2021-08-27T15:00

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МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Литовские пограничники вытеснили на территорию Белоруссии 17 беженцев, натравливая на них служебную собаку, сообщила пресс-служба белорусского госпогранкомитета на своей странице во "ВКонтакте".Как иностранцы рассказали пограничникам, они просили у Литвы предоставить им статус беженца, однако "вместо этого в нарушение всех международных норм их доставили к белорусской границе под угрозой применения физической силы и оружия".В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент республики Александр Лукашенко подчеркивал, что Минск больше не будет сдерживать поток в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Пограничная стража Польши накануне сообщила, что с начала августа ее сотрудники зафиксировали более трех тысяч попыток незаконного перехода границы со стороны Белоруссии. При этом за весь минувший год было выявлено лишь 120 человек, пытавшихся нелегально попасть в ЕС.

https://ria.ru/20210802/lukashenko-1743636849.html

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в мире, белоруссия, латвия, мигранты