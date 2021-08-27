https://ria.ru/20210827/bayden-1747609422.html

Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19

Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021

Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19

Президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:58

2021-08-27T22:58

2021-08-27T23:12

в мире

сша

китай

джо байден

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.Байден заявил, что Китай по сей день отвергает призывы к открытости. "Мир нуждается в ответах, и я не успокоюсь, пока не получу их", - сказал он.Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.

https://ria.ru/20210805/genetika-1744591354.html

сша

китай

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в мире, сша, китай, джо байден, коронавирус covid-19