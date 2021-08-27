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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210827/bayden-1747609422.html
Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19
Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19 - РИА Новости, 27.08.2021
Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19
Президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T22:58
2021-08-27T23:12
в мире
сша
китай
джо байден
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.Байден заявил, что Китай по сей день отвергает призывы к открытости. "Мир нуждается в ответах, и я не успокоюсь, пока не получу их", - сказал он.Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
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в мире, сша, китай, джо байден, коронавирус covid-19
22:58 27.08.2021 (обновлено: 23:12 27.08.2021)
 
Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19

Президент США Байден продолжит добиваться от Китая правды о происхождении COVID-19

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки
Президент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.
"Критическая информация о происхождении этой пандемии наличествует в Китайской Народной Республике, однако с самого начала китайские правительственные чиновники работали над тем, чтобы лишить доступа к ней участников международного расследования и членов мирового медицинского сообщества", - сказано в его заявлении.
Байден заявил, что Китай по сей день отвергает призывы к открытости. "Мир нуждается в ответах, и я не успокоюсь, пока не получу их", - сказал он.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.
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