22:58 27.08.2021 (обновлено: 23:12 27.08.2021)
Байден хочет добиться правды о происхождении COVID-19
Президент США Байден продолжит добиваться от Китая правды о происхождении COVID-19
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден обвинил Китай в сокрытии критически важной информации о происхождении коронавируса и пообещал, что не успокоится, пока не добьется ответов.
"Критическая информация о происхождении этой пандемии наличествует в Китайской Народной Республике, однако с самого начала китайские правительственные чиновники работали над тем, чтобы лишить доступа к ней участников международного расследования и членов мирового медицинского сообщества", - сказано в его заявлении.
Байден заявил, что Китай по сей день отвергает призывы к открытости. "Мир нуждается в ответах, и я не успокоюсь, пока не получу их", - сказал он.
Американская разведка обнародовала в пятницу несекретную версию доклада о происхождении коронавируса. Разведчики не смогли прийти к единому мнению, стала пандемия следствием естественного процесса или результатом утечки из лаборатории в Китае. Авторы признали, что не смогут добиться большей ясности без сотрудничества с китайской стороны, которая, по их мнению, боится возможных выводов расследования.