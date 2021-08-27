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США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России"
США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России" - РИА Новости, 27.08.2021
США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России"
Катастрофические решения президента США Джо Байдена по Афганистану могут привести Америку к поражению в геополитической борьбе и вместе с тем помочь России... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T15:54
2021-08-27T16:49
в мире
сша
талибан
китай
джо байден
нато
министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Катастрофические решения президента США Джо Байдена по Афганистану могут привести Америку к поражению в геополитической борьбе и вместе с тем помочь России одержать верх, пишет The Hill.В материале отмечается, что команда Байдена, включая Белый дом, Пентагон, Госдепартамент и разведывательные службы, не понимает, что своими действиями закладывает основу для будущих опасных конфликтов."Вывод войск из Афганистана станет "золотым стандартом" неудачного государственного управления и военной стратегии; он мгновенно укрепил позиции России и Китая, одновременно ослабив Америку", — заявил автор публикации.В первой половине августа движение "Талибан"* начало наступать на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа захватили столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210818/padenie-1746159149.html
https://ria.ru/20210817/afganistan-1746016871.html
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в мире, сша, талибан, китай, джо байден, нато, министерство обороны сша, россия
15:54 27.08.2021 (обновлено: 16:49 27.08.2021)
 
США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России"

The Hill: внешняя политика Белого дома грозит США катастрофой

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Катастрофические решения президента США Джо Байдена по Афганистану могут привести Америку к поражению в геополитической борьбе и вместе с тем помочь России одержать верх, пишет The Hill.
В материале отмечается, что команда Байдена, включая Белый дом, Пентагон, Госдепартамент и разведывательные службы, не понимает, что своими действиями закладывает основу для будущих опасных конфликтов.
Американский флаг возле здания Капитолия США во время инаугурации избранного президента Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 03:27Захват власти в Афганистане талибами
В США заявили о падении "имперской Америки"
"Вывод войск из Афганистана станет "золотым стандартом" неудачного государственного управления и военной стратегии; он мгновенно укрепил позиции России и Китая, одновременно ослабив Америку", — заявил автор публикации.
В первой половине августа движение "Талибан"* начало наступать на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа захватили столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
Боевики движения Талибан (террористическая организация, запрещена в России) в Кабуле - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 02:48Захват власти в Афганистане талибами
Поляки назвали бегство из Афганистана позором США и НАТО
Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Дым от взрыва возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
Вчера, 12:04Захват власти в Афганистане талибами
СМИ назвали взрывы в Кабуле "черным днем для Байдена"
 
В миреСШАТалибанКитайДжо БайденНАТОМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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