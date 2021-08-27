https://ria.ru/20210827/bayden-1747541829.html

США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России"

США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России" - РИА Новости, 27.08.2021

США предрекли катастрофу из-за Байдена, "усилившего позиции России"

Катастрофические решения президента США Джо Байдена по Афганистану могут привести Америку к поражению в геополитической борьбе и вместе с тем помочь России... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T15:54

2021-08-27T15:54

2021-08-27T16:49

в мире

сша

талибан

китай

джо байден

нато

министерство обороны сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Катастрофические решения президента США Джо Байдена по Афганистану могут привести Америку к поражению в геополитической борьбе и вместе с тем помочь России одержать верх, пишет The Hill.В материале отмечается, что команда Байдена, включая Белый дом, Пентагон, Госдепартамент и разведывательные службы, не понимает, что своими действиями закладывает основу для будущих опасных конфликтов."Вывод войск из Афганистана станет "золотым стандартом" неудачного государственного управления и военной стратегии; он мгновенно укрепил позиции России и Китая, одновременно ослабив Америку", — заявил автор публикации.В первой половине августа движение "Талибан"* начало наступать на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа захватили столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210818/padenie-1746159149.html

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746016871.html

https://ria.ru/20210827/vzryvy-1747484542.html

сша

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, китай, джо байден, нато, министерство обороны сша, россия