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В Бангладеш 20 человек погибли при столкновении лодки и траулера

В Бангладеш 20 человек погибли при столкновении лодки и траулера - РИА Новости, 27.08.2021

В Бангладеш 20 человек погибли при столкновении лодки и траулера

По меньшей мере 19 человек погибли на востоке Бангладеш в результате столкновения лодки с пассажирами и траулера, сообщает местная газета Dhaka Tribune со... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T22:39

2021-08-27T22:39

2021-08-27T22:42

в мире

бангладеш

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. По меньшей мере 19 человек погибли на востоке Бангладеш в результате столкновения лодки с пассажирами и траулера, сообщает местная газета Dhaka Tribune со ссылкой на полицию.Инцидент произошел в пятницу вечером в округе Брахманбария. Траулер с песком столкнулся с лодкой, в результате чего лодка перевернулась, а пассажиры оказались в воде.Согласно данным издания, 15 человек с помощью спасателей выбрались из воды, их отправили в больницу, ещё 50 смогли самостоятельно доплыть до берега. Как сообщили изданию местные жители, многие пассажиры лодки до сих пор числятся пропавшими без вести.По словам представителя местной полиции, семьи погибших получат деньги на погребение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210808/molniya-1744916850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, бангладеш