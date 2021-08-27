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Следствие попросило арестовать блогера, распылившего газ в лицо женщине
Следствие попросило арестовать блогера, распылившего газ в лицо женщине - РИА Новости, 27.08.2021
Следствие попросило арестовать блогера, распылившего газ в лицо женщине
Следствие просит арестовать блогера Евгения Дмитерко, который подозревается в том, что распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке,... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T16:19
2021-08-27T16:19
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать блогера Евгения Дмитерко, который подозревается в том, что распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы."В суд поступило ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера (стримера) Дмитерко Е.А.", - сказала собеседница агентства.Накануне столичная прокуратура сообщила о возбуждении дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) против двух блогеров, в Измайловском парке распыливших газ из перцового баллончика на 55-летнюю женщину-инвалида.Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего прыснули из баллончика ей в лицо.
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происшествия, москва, россия
16:19 27.08.2021
 
Следствие попросило арестовать блогера, распылившего газ в лицо женщине

Следствие попросило арестовать блогера Дмитерко, распылившего баллончик в лицо женщине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Следствие просит арестовать блогера Евгения Дмитерко, который подозревается в том, что распылил в прямом эфире перцовый баллончик в лицо женщине в парке, сообщили РИА Новости в пресс-службе Измайловского районного суда Москвы.
"В суд поступило ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении блогера (стримера) Дмитерко Е.А.", - сказала собеседница агентства.
Накануне столичная прокуратура сообщила о возбуждении дела по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц) против двух блогеров, в Измайловском парке распыливших газ из перцового баллончика на 55-летнюю женщину-инвалида.
Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона, после чего прыснули из баллончика ей в лицо.
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Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок
 
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