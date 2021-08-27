https://ria.ru/20210827/ballonchik-1747504291.html

Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок

Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок - РИА Новости, 27.08.2021

Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок

Московский блогер, которого подозревают в распылении перцового баллончика в лицо женщине, заявил, что выполнял указание своего начальника. Об этом он рассказал... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T13:18

2021-08-27T13:18

2021-08-27T14:50

происшествия

москва

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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский блогер, которого подозревают в распылении перцового баллончика в лицо женщине, заявил, что выполнял указание своего начальника. Об этом он рассказал на допросе, видео которого опубликовано на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Москве.Инцидент произошел в Измайловском парке. На записи с места событий видно, как двое мужчин брызгают в лицо женщине из баллончика после того, как попросили у нее зарядное устройство для телефона.Задержанный утверждает, что сам он был против таких действий, но его подтолкнул к ним работодатель. Он также принес извинения пострадавшей.Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Блогер объяснил, почему распылил баллончик в лицо женщине Блогерам, которые в московском Измайловском парке распылили в лицо женщине перцовый газ, грозит 7 лет колонии – возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. Один уже задержан. Блогер, подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо москвички, заявил, что выполнял указание своего начальника. 2021-08-27T13:18 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва