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Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок
Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок - РИА Новости, 27.08.2021
Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок
Московский блогер, которого подозревают в распылении перцового баллончика в лицо женщине, заявил, что выполнял указание своего начальника. Об этом он рассказал... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T13:18
2021-08-27T13:18
2021-08-27T14:50
происшествия
москва
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Московский блогер, которого подозревают в распылении перцового баллончика в лицо женщине, заявил, что выполнял указание своего начальника. Об этом он рассказал на допросе, видео которого опубликовано на сайте пресс-службы ГУ МВД России по Москве.Инцидент произошел в Измайловском парке. На записи с места событий видно, как двое мужчин брызгают в лицо женщине из баллончика после того, как попросили у нее зарядное устройство для телефона.Задержанный утверждает, что сам он был против таких действий, но его подтолкнул к ним работодатель. Он также принес извинения пострадавшей.Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210810/khovanskiy-1745188493.html
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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Блогер объяснил, почему распылил баллончик в лицо женщине
Блогерам, которые в московском Измайловском парке распылили в лицо женщине перцовый газ, грозит 7 лет колонии – возбуждено уголовное дело о хулиганстве группой лиц по предварительному сговору. Один уже задержан. Блогер, подозреваемый в распылении перцового баллончика в лицо москвички, заявил, что выполнял указание своего начальника.
2021-08-27T13:18
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РИА Новости
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происшествия, москва
13:18 27.08.2021 (обновлено: 14:50 27.08.2021)
Блогер, распыливший баллончик в лицо москвичке, объяснил свой поступок
Блогер, подозреваемый в распылении газа в лицо москвичке, заявил, что выполнял указ начальника