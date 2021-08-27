https://ria.ru/20210827/aviabilety-1747444144.html
Эксперт рассказал, что будет с ценами на авиабилеты осенью
Эксперт рассказал, что будет с ценами на авиабилеты осенью - РИА Новости, 27.08.2021
Эксперт рассказал, что будет с ценами на авиабилеты осенью
Как наступление осени отразится на стоимости авиабилетов, спрогнозировал в интервью радио Sputnik независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T02:08
2021-08-27T02:08
2021-08-27T02:08
туризм
египет
турция
авиабилеты
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Как наступление осени отразится на стоимости авиабилетов, спрогнозировал в интервью радио Sputnik независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.В связи с продолжающейся пандемией пока нет полной картины, в какие страны россияне могут отправиться осенью. И все же некоторые предположения о будущих ценах на авиабилеты можно высказать уже сейчас, отметил эксперт.Он оговорился, что хотя такой шанс есть, многое все же зависит от ситуации с открытием границ.Из популярных у россиян зарубежных направлений в связи с окончанием сезона могут снизиться цены на билеты в Турцию, считает Дмитрий Яковлев."А Египет вряд ли будет дешеветь, поскольку осенью туда самое время ехать. В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.Он пояснил, что сейчас в Египте очень жаркая погода, а осенью, когда там установятся более комфортные для россиян температуры, цены могут подрасти.
https://ria.ru/20210824/sochi-1747028418.html
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египет, турция, авиабилеты
Эксперт рассказал, что будет с ценами на авиабилеты осенью
Эксперт по туризму Яковлев: осенью авиабилеты в Турцию могут подешеветь, а в Египет — подорожать
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.
Как наступление осени отразится на стоимости авиабилетов, спрогнозировал в интервью радио Sputnik
независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев.
В связи с продолжающейся пандемией пока нет полной картины, в какие страны россияне могут отправиться осенью. И все же некоторые предположения о будущих ценах на авиабилеты можно высказать уже сейчас, отметил эксперт.
"К осени шанс подешеветь есть у билетов на внутренние российские курортные направления. Кончается сезон отпусков, кончается туристический сезон, да и погода будет уже не такая хорошая, чтобы был вал туристов", – пояснил Дмитрий Яковлев.
Он оговорился, что хотя такой шанс есть, многое все же зависит от ситуации с открытием границ.
Из популярных у россиян зарубежных направлений в связи с окончанием сезона могут снизиться цены на билеты в Турцию, считает Дмитрий Яковлев.
"А Египет вряд ли будет дешеветь, поскольку осенью туда самое время ехать. В лучшем случае билеты останутся на том уровне, что есть сейчас, но мне кажется, что они будут дорожать", – сказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Он пояснил, что сейчас в Египте
очень жаркая погода, а осенью, когда там установятся более комфортные для россиян температуры, цены могут подрасти.