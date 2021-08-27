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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747583332.html
США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне
США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 27.08.2021
США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне
Соединенные Штаты в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T19:00
2021-08-27T20:08
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
министерство обороны сша
джон кирби
ллойд остин
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Определенно могу сказать, что мы подготовлены и ожидаем повторения (атак) в будущем", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что, основываясь на актуальной разведывательной информации, США знают конкретно, какие силы угрожают безопасности воздушной гавани Кабула.Кирби также спросили, какова вероятность повторения терактов в США после окончания вывода американских сил из Афганистана."Президент страны (Джо Байден) и министр обороны (Ллойд Остин) дали ясно понять: мы не позволим, чтобы атаки на нашей территории из Афганистана вновь повторились - как это произошло 20 лет назад", - заверил официальный представитель Пентагона. По его словам, США располагают достаточными возможностями, чтобы не допустить такой сценарий, даже не сохраняя при этом военного присутствия в Афганистане.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210827/rubezhi-1747527728.html
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в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, взрывы в кабуле
19:00 27.08.2021 (обновлено: 20:08 27.08.2021)
 
США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне

Представитель Пентагона Кирби: США ожидают и готовы к новым атакам на аэропорт Кабула

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
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ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
"Определенно могу сказать, что мы подготовлены и ожидаем повторения (атак) в будущем", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что, основываясь на актуальной разведывательной информации, США знают конкретно, какие силы угрожают безопасности воздушной гавани Кабула.
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Кирби также спросили, какова вероятность повторения терактов в США после окончания вывода американских сил из Афганистана.
"Президент страны (Джо Байден) и министр обороны (Ллойд Остин) дали ясно понять: мы не позволим, чтобы атаки на нашей территории из Афганистана вновь повторились - как это произошло 20 лет назад", - заверил официальный представитель Пентагона. По его словам, США располагают достаточными возможностями, чтобы не допустить такой сценарий, даже не сохраняя при этом военного присутствия в Афганистане.
Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.
Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо БайденМинистерство обороны СШАДжон КирбиЛлойд ОстинВзрывы в Кабуле
 
 
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