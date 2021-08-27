https://ria.ru/20210827/afganistan-1747583332.html

США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне

США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне - РИА Новости, 27.08.2021

США готовы к новым атакам на аэропорт Кабула, заявили в Пентагоне

Соединенные Штаты в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать, заявил в пятницу официальный... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T19:00

2021-08-27T19:00

2021-08-27T20:08

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

министерство обороны сша

джон кирби

ллойд остин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333418_0:214:3072:1942_1920x0_80_0_0_3ddb923f0054ea6cd1f15154b5f9c886.jpg

ВАШИНГТОН, 27 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты в будущем ожидают новых атак на аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация людей, и готовы им противодействовать, заявил в пятницу официальный представитель Пентагона Джон Кирби."Определенно могу сказать, что мы подготовлены и ожидаем повторения (атак) в будущем", - сказал Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. Он подчеркнул, что, основываясь на актуальной разведывательной информации, США знают конкретно, какие силы угрожают безопасности воздушной гавани Кабула.Кирби также спросили, какова вероятность повторения терактов в США после окончания вывода американских сил из Афганистана."Президент страны (Джо Байден) и министр обороны (Ллойд Остин) дали ясно понять: мы не позволим, чтобы атаки на нашей территории из Афганистана вновь повторились - как это произошло 20 лет назад", - заверил официальный представитель Пентагона. По его словам, США располагают достаточными возможностями, чтобы не допустить такой сценарий, даже не сохраняя при этом военного присутствия в Афганистане.Взрывы произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Запрещенная в РФ террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за атаку на аэропорт. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов. Как впоследствии пояснили военные США, они произвели несколько контролируемых взрывов.Как сообщают СМИ, число погибших в результате взрывов превысило 170.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210827/rubezhi-1747527728.html

https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747365480.html

сша

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, джо байден, министерство обороны сша, джон кирби, ллойд остин, взрывы в кабуле