https://ria.ru/20210827/afganistan-1747475321.html

Вице-президент Афганистана заявил о существовании связи талибов с ИГ*

Вице-президент Афганистана заявил о существовании связи талибов с ИГ* - РИА Новости, 27.08.2021

Вице-президент Афганистана заявил о существовании связи талибов с ИГ*

Существуют доказательства, что у афганской ячейки террористической группировки "Исламское государство"* есть связи с талибами, сообщил объявивший себя... РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T11:24

2021-08-27T11:24

2021-08-27T11:24

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

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исламское государство

сеть хаккани

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Существуют доказательства, что у афганской ячейки террористической группировки "Исламское государство"* есть связи с талибами, сообщил объявивший себя исполняющим обязанности президента Афганистана Амрулла Салех."Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки "ИГ* – Вилаят Хорасан"* берут свое начало из "Талибана"* и "Сети Хаккани"*, в частности, тех, которые действуют в Кабуле", - заявил Салех в Twitter.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенные в России террористические организации

https://ria.ru/20210826/terakt-1747410385.html

сша

афганистан

россия

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