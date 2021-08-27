https://ria.ru/20210827/afganistan-1747475321.html
Вице-президент Афганистана заявил о существовании связи талибов с ИГ*
Вице-президент Афганистана заявил о существовании связи талибов с ИГ* - РИА Новости, 27.08.2021
Вице-президент Афганистана заявил о существовании связи талибов с ИГ*
Существуют доказательства, что у афганской ячейки террористической группировки "Исламское государство"* есть связи с талибами, сообщил объявивший себя... РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T11:24
2021-08-27T11:24
2021-08-27T11:24
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
исламское государство
сеть хаккани
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746120559_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_4945d77db3cbbcbfa98bde362c88510e.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Существуют доказательства, что у афганской ячейки террористической группировки "Исламское государство"* есть связи с талибами, сообщил объявивший себя исполняющим обязанности президента Афганистана Амрулла Салех."Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки "ИГ* – Вилаят Хорасан"* берут свое начало из "Талибана"* и "Сети Хаккани"*, в частности, тех, которые действуют в Кабуле", - заявил Салех в Twitter.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенные в России террористические организации
https://ria.ru/20210826/terakt-1747410385.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/11/1746120559_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_5ced0d1eee3614210e4fbab70eea7034.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, талибан, афганистан, исламское государство, сеть хаккани, россия, амрулла салех
Вице-президент Афганистана заявил о существовании связи талибов с ИГ*
Вице-президент Афганистана Салех: существуют доказательства, что у ячейки ИГ* есть связи с талибами