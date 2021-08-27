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Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане

Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021

Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане

Президент США Джо Байден после терактов в Кабуле заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане. РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T01:19

2021-08-27T01:19

2021-08-27T01:19

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

джо байден

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ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден после терактов в Кабуле заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.Байден выступил с заявлением после того, как взрывы у кабульского аэропорта унесли жизни 12 американских военнослужащих, ставших первой боевой потерей США с начала 2020 года.

сша

афганистан

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в мире, сша, афганистан, джо байден