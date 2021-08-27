Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210827/afganistan-1747442353.html
Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане
Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане - РИА Новости, 27.08.2021
Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане
Президент США Джо Байден после терактов в Кабуле заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T01:19
2021-08-27T01:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
афганистан
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5882165fa51a3527975383645a0682d6.jpg
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден после терактов в Кабуле заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.Байден выступил с заявлением после того, как взрывы у кабульского аэропорта унесли жизни 12 американских военнослужащих, ставших первой боевой потерей США с начала 2020 года.
сша
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333415_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4753773f0a25de694e4b30d7b0da215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, афганистан, джо байден
01:19 27.08.2021
 
Байден заявил, что несет ответственность за все произошедшее в Афганистане

Президент США Байден заявил, что несет "фундаментальную" ответственность за события в Афганистане

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. AllenАмериканский военный в аэропорту Кабула
Американский военный в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 27.08.2021
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Donald R. Allen
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден после терактов в Кабуле заявил, что "фундаментально" признает свою ответственность за все, что происходит в Афганистане.
"Я несу ответственность фундаментально за все, что произошло", - сказал он.
Байден выступил с заявлением после того, как взрывы у кабульского аэропорта унесли жизни 12 американских военнослужащих, ставших первой боевой потерей США с начала 2020 года.
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШААфганистанДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Источник: при взрывах в Кабуле пострадали свыше тысячи человек
06:34Главный педиатр Москвы назвал основные ошибки родителей школьников
06:22Эксперт предупредил о росте интернет-мошенничества при подготовке к школе
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
Лента новостейМолния