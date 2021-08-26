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"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой
"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой - РИА Новости, 26.08.2021
"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой
Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:24
2021-08-26T14:24
2021-08-26T14:24
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земфира
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шоу-бизнес
музыка
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 лет. К тексту она прикрепила фотографию, на которой позирует с певицей. Земфира стоит на заднем плане и улыбается (что бывает нечасто). Литвинова же наоборот строго смотрит в объектив. В шапке профиля актриса также разместила ссылку на праздничный плейлист. В него вошли песни, которые, скорее всего, нравятся подругам. Среди них "Total entertainment forever", "So American", "Sing" и другие. Актриса и певица дружат и работают уже много лет. Например, Земфира написала музыку к нескольким фильмам Ренаты Литвиновой, в том числе лентам "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер".
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новости культуры, земфира, рената литвинова, шоу-бизнес, музыка
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 лет.
"С днем рождения, Земфира!" — обратилась Литвинова в своей подруге.
К тексту она прикрепила фотографию, на которой позирует с певицей. Земфира стоит на заднем плане и улыбается (что бывает нечасто). Литвинова же наоборот строго смотрит в объектив.
В шапке профиля актриса также разместила ссылку на праздничный плейлист. В него вошли песни, которые, скорее всего, нравятся подругам. Среди них "Total entertainment forever", "So American", "Sing" и другие.
"Обе хороши. Обожаю за талант, красоту и чувство юмора"; "С днем рождения Земфиру", — присоединились к поздравлениям пользователи.
Актриса и певица дружат и работают уже много лет. Например, Земфира написала музыку к нескольким фильмам Ренаты Литвиновой, в том числе лентам "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер".