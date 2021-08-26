Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210826/zemfira-1747336307.html
"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой
"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой - РИА Новости, 26.08.2021
"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой
Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:24
2021-08-26T14:24
культура
новости культуры
земфира
рената литвинова
шоу-бизнес
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/147522/47/1475224773_0:351:1758:1339_1920x0_80_0_0_da39ac11ab9175f058aee66dd1106a87.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 лет. К тексту она прикрепила фотографию, на которой позирует с певицей. Земфира стоит на заднем плане и улыбается (что бывает нечасто). Литвинова же наоборот строго смотрит в объектив. В шапке профиля актриса также разместила ссылку на праздничный плейлист. В него вошли песни, которые, скорее всего, нравятся подругам. Среди них "Total entertainment forever", "So American", "Sing" и другие. Актриса и певица дружат и работают уже много лет. Например, Земфира написала музыку к нескольким фильмам Ренаты Литвиновой, в том числе лентам "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер".
https://ria.ru/20210826/zemfira-1747220867.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147522/47/1475224773_0:186:1758:1504_1920x0_80_0_0_ee672171951e8f4c12e782723a65b2cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, земфира, рената литвинова, шоу-бизнес, музыка
14:24 26.08.2021
 

"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкПрезентация нового журнала «Citizen K»
Презентация нового журнала «Citizen K» - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 лет.
"С днем рождения, Земфира!" — обратилась Литвинова в своей подруге.
К тексту она прикрепила фотографию, на которой позирует с певицей. Земфира стоит на заднем плане и улыбается (что бывает нечасто). Литвинова же наоборот строго смотрит в объектив.
В шапке профиля актриса также разместила ссылку на праздничный плейлист. В него вошли песни, которые, скорее всего, нравятся подругам. Среди них "Total entertainment forever", "So American", "Sing" и другие.
"Обе хороши. Обожаю за талант, красоту и чувство юмора"; "С днем рождения Земфиру", — присоединились к поздравлениям пользователи.
Актриса и певица дружат и работают уже много лет. Например, Земфира написала музыку к нескольким фильмам Ренаты Литвиновой, в том числе лентам "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер".
Певица Земфира - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
10:18Шоубиз
Земфире — 45: как складывалась карьера нашей рок-звезды
 
КультураНовости культурыЗемфираРената ЛитвиноваШоу-бизнесМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56ЦИК отменил регистрацию Шлосберга в списке кандидатов в Госдуму от "Яблока"
14:55Лавров обсудил с гендиректором МАГАТЭ продвижение СВПД
14:55Российский посол рассказал о взаимодействии с талибами
14:53Из Кабула эвакуировали 360 россиян
14:47В Туве пять человек погибли в ДТП
14:47Партия "Зеленые" предложила ввести в магазинах квоту на биопродукты
14:45СМИ: у США осталось 36 часов до завершения операции по эвакуации из Кабула
14:44Болгария отправит несколько сотен военных охранять границы от мигрантов
14:41В Казани школы будут охранять сотрудники ЧОП
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
Лента новостейМолния