https://ria.ru/20210826/zemfira-1747336307.html

"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой

"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой - РИА Новости, 26.08.2021

"С днем рождения!": Литвинова разместила редкий снимок с Земфирой

Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T14:24

2021-08-26T14:24

2021-08-26T14:24

культура

новости культуры

земфира

рената литвинова

шоу-бизнес

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147522/47/1475224773_0:351:1758:1339_1920x0_80_0_0_da39ac11ab9175f058aee66dd1106a87.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Актриса и режиссер Рената Литвинова опубликовала в Instagram редкий снимок с Земфирой по случаю ее дня рождения. Сегодня рок-певице и композитору исполнилось 45 лет. К тексту она прикрепила фотографию, на которой позирует с певицей. Земфира стоит на заднем плане и улыбается (что бывает нечасто). Литвинова же наоборот строго смотрит в объектив. В шапке профиля актриса также разместила ссылку на праздничный плейлист. В него вошли песни, которые, скорее всего, нравятся подругам. Среди них "Total entertainment forever", "So American", "Sing" и другие. Актриса и певица дружат и работают уже много лет. Например, Земфира написала музыку к нескольким фильмам Ренаты Литвиновой, в том числе лентам "Последняя сказка Риты" и "Северный ветер".

https://ria.ru/20210826/zemfira-1747220867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, земфира, рената литвинова, шоу-бизнес, музыка