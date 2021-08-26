https://ria.ru/20210826/zakonoproekt-1747363717.html

Депутаты Вологодчины начали работу над законопроектом по сжиженному газу

Депутаты Вологодчины начали работу над законопроектом по сжиженному газу - РИА Новости, 26.08.2021

Депутаты Вологодчины начали работу над законопроектом по сжиженному газу

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области начали подготовку законодательной инициативы об увеличении ежегодной денежной компенсации (ЕДК) на... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:46

2021-08-26T15:46

2021-08-26T15:46

вологодская область

белозерский район

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 26 авг — РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области начали подготовку законодательной инициативы об увеличении ежегодной денежной компенсации (ЕДК) на сжиженный газ, сообщил спикер парламента Андрей Луценко.Проблемы поставки сжиженного газа в районы Вологодской области парламентарии обсудили на круглом столе в Законодательном собрании Вологодской области. В ней приняли участие представители правительства региона, депутаты парламента региона, главы районов.Поводом для проведения круглого стола стали обращения жителей районов по поводу поставки и стоимости сжиженного газа."К депутатам фракции "Единая Россия" обращаются вологжане из всех районов нашей области. Люди поднимают вопросы по стоимости газа, которая резко возросла в последние несколько месяцев. Мы видим рост практически на 400 рублей. Это составляет почти 22%. Сегодня хотелось бы обсудить ситуацию по баллонному газу и по газгольдерам, и дать обратную связь вологжанам по возможным решениям, которые нам сегодня удастся выработать", - сказал, открывая встречу, Луценко.На встрече обсудили сложившуюся ситуацию. Так, в Белозерском районе цена на баллонный газ с мая по август увеличилась с 1,5 тысяч рублей до 1,8 тысяч рублей. В Кичменгско-Городецком районе прокуратура выявила нарушения в деятельности предприятия – поставщика сжиженного газа. Получив штраф, компания прекратила поставки населению. В настоящее время местные жители вынуждены самостоятельно заправлять баллоны на газозаправочной станции в Кичменгском Городке. Жалобы на высокую стоимость газа и проблемы с его доставкой поступают и из других районов области.Одна из мер по стабилизации ситуации может стать увеличение ежегодной денежной компенсации на приобретение сжиженного газа.Получателями ЕДК на сжиженный газ являются федеральные и региональные льготники различных категорий. Среди них – ветераны, многодетные семьи, инвалиды, семьи с детьми инвалидами и т.д. Всего в Вологодской области компенсацию за сжиженный газ получают более 70 тысяч человек.

https://ria.ru/20210812/gazifikatsiya-1745507453.html

белозерский район

вологодская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белозерский район, вологодская область, андрей луценко