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Тюменская область
https://ria.ru/20210826/zadolzhennost-1747326193.html
Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза
Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза - РИА Новости, 26.08.2021
Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза
Задолженность по зарплате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года удалось сократить практически в два раза – с 118,6 миллиона рублей до 65 миллионов... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:45
2021-08-26T12:45
тюменская область
общество
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Задолженность по зарплате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года удалось сократить практически в два раза – с 118,6 миллиона рублей до 65 миллионов рублей, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.За восемь месяцев текущего года задолженность по зарплате на общую сумму 24 миллиона рублей была выявлена в девяти организациях. Заработанные деньги вовремя не получили 379 работников, доложил директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров. В семи организациях ситуация с задолженностью по зарплате пока остается без изменений, общая сумма задолженности перед 645 работниками составляет 37 миллионов рублей.Наибольшая задолженность - более 47 миллионов рублей, или 73 % от общей суммы долгов по зарплате по региону - сложилась в восьми организациях, находящихся в стадии банкротства. Прокурор Тюменской области Владислав Московских предложил подготовить дорожные карты межведомственного взаимодействия для ликвидации задолженностей организаций-банкротов до конца года. Участники заседания поддержали эту инициативу.
https://ria.ru/20210819/ekonomika-1746320393.html
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общество, тюменская область, александр моор
12:45 26.08.2021
 

Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза

© Depositphotos / by_ShiShkinРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Depositphotos / by_ShiShkin
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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Задолженность по зарплате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года удалось сократить практически в два раза – с 118,6 миллиона рублей до 65 миллионов рублей, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.
"Вопрос своевременности выплаты зарплаты в сегодняшней непростой экономической ситуации особенно актуален. В 2020 году, в наиболее тяжелое для бизнеса время, были приняты федеральные и региональные программы поддержки, которые позволили предприятиям избежать роста долгов по зарплате и сохранить рабочие места", - цитирует Моора пресс-служба губернатора Тюменской области.
За восемь месяцев текущего года задолженность по зарплате на общую сумму 24 миллиона рублей была выявлена в девяти организациях. Заработанные деньги вовремя не получили 379 работников, доложил директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров. В семи организациях ситуация с задолженностью по зарплате пока остается без изменений, общая сумма задолженности перед 645 работниками составляет 37 миллионов рублей.
Наибольшая задолженность - более 47 миллионов рублей, или 73 % от общей суммы долгов по зарплате по региону - сложилась в восьми организациях, находящихся в стадии банкротства. Прокурор Тюменской области Владислав Московских предложил подготовить дорожные карты межведомственного взаимодействия для ликвидации задолженностей организаций-банкротов до конца года. Участники заседания поддержали эту инициативу.
"Не оплаченный вовремя труд – это всегда чувствительный удар по работнику и его семье. За цифрами нужно видеть конкретных людей с их нуждами и заботами", – подчеркнул Моор. Полностью ликвидировать задолженности по зарплате можно только при условии дальнейшего сотрудничества всех ответственных за это региональных и федеральных структур, отметил губернатор.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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