https://ria.ru/20210826/zadolzhennost-1747326193.html

Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза

Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза - РИА Новости, 26.08.2021

Задолженность по зарплате в Тюменской области сократили в два раза

Задолженность по зарплате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года удалось сократить практически в два раза – с 118,6 миллиона рублей до 65 миллионов... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:45

2021-08-26T12:45

2021-08-26T12:45

тюменская область

общество

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 26 авг – РИА Новости. Задолженность по зарплате в Тюменской области за восемь месяцев 2021 года удалось сократить практически в два раза – с 118,6 миллиона рублей до 65 миллионов рублей, сообщил губернатор области Александр Моор на онлайн-заседании региональной межведомственной рабочей группы по обеспечению своевременности выплаты заработной платы.За восемь месяцев текущего года задолженность по зарплате на общую сумму 24 миллиона рублей была выявлена в девяти организациях. Заработанные деньги вовремя не получили 379 работников, доложил директор областного департамента труда и занятости Александр Сидоров. В семи организациях ситуация с задолженностью по зарплате пока остается без изменений, общая сумма задолженности перед 645 работниками составляет 37 миллионов рублей.Наибольшая задолженность - более 47 миллионов рублей, или 73 % от общей суммы долгов по зарплате по региону - сложилась в восьми организациях, находящихся в стадии банкротства. Прокурор Тюменской области Владислав Московских предложил подготовить дорожные карты межведомственного взаимодействия для ликвидации задолженностей организаций-банкротов до конца года. Участники заседания поддержали эту инициативу.

https://ria.ru/20210819/ekonomika-1746320393.html

тюменская область

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общество, тюменская область, александр моор