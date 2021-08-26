17:48 26.08.2021 (обновлено: 18:45 26.08.2021)
Аэропорт в Кабуле продолжил авиасообщение после взрывов, сообщили СМИ
Телеканал Sky News: самолеты продолжили вылеты после взрывов рядом с аэропортом в Кабуле
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Samuel RuizОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Самолеты продолжают вылетать из аэропорта Кабула после произошедших вблизи него взрывов, сообщает телеканал Sky News.
Ранее возле аэропорта произошли два взрыва, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших.
По данным телеканала, ссылающегося на публикуемые фото с места событий, самолёты вылетают из аэропорта после взрывов.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.