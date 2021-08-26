https://ria.ru/20210826/vzryvy-1747393998.html

Аэропорт в Кабуле продолжил авиасообщение после взрывов, сообщили СМИ

Аэропорт в Кабуле продолжил авиасообщение после взрывов, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.08.2021

Аэропорт в Кабуле продолжил авиасообщение после взрывов, сообщили СМИ

Самолеты продолжают вылетать из аэропорта Кабула после произошедших вблизи него взрывов, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:48

2021-08-26T17:48

2021-08-26T18:45

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

афганистан

нато

панджшер (провинция)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Самолеты продолжают вылетать из аэропорта Кабула после произошедших вблизи него взрывов, сообщает телеканал Sky News.Ранее возле аэропорта произошли два взрыва, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших.По данным телеканала, ссылающегося на публикуемые фото с места событий, самолёты вылетают из аэропорта после взрывов.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

https://ria.ru/20210826/bolnitsa-1747392594.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, сша, афганистан, нато, панджшер (провинция)