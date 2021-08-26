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СМИ сообщили о причастности ИГИЛ* к взрыву в Кабуле

СМИ сообщили о причастности ИГИЛ* к взрыву в Кабуле - РИА Новости, 26.08.2021

СМИ сообщили о причастности ИГИЛ* к взрыву в Кабуле

Взрыв возле аэропорта Кабула устроил сторонник террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:50

2021-08-26T17:50

2021-08-26T18:12

захват власти в афганистане талибами

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кабул (город)

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исламское государство

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ВАШИНГТОН, 26 авг - РИА Новости. Взрыв возле аэропорта Кабула устроил сторонник террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает издание Politico со ссылкой на источники."По данным источника, связанного с правительством США, взрыв в аэропорту Кабула совершил смертник ИГИЛ*", - сообщает издание в Twitter.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/bolnitsa-1747392594.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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в мире, кабул (город), афганистан, исламское государство