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Андрей Воробьев рассказал о своем отношении к видеоиграм
Андрей Воробьев рассказал о своем отношении к видеоиграм - РИА Новости, 26.08.2021
Андрей Воробьев рассказал о своем отношении к видеоиграм
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" ответил на вопрос школьников, как он относится к видеоиграм. Он считает, что видеоигры... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T22:04
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новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" ответил на вопрос школьников, как он относится к видеоиграм. Он считает, что видеоигры могут приносить пользу, но главное – не увлекаться."Есть разные игры. Через них можно и узнавать, ведь через игру обучение идет с максимальной эффективностью, это доказано психологами. Я нормально отношусь к играм, но важно, чтобы они были все же созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков", – сказал губернатор региона.Он напомнил, что важно отличать добро от зла. Если игры помогают развить мышление, стать находчивее и изобретательнее, то в таком случае они несут пользу."Например, понятно, что ни в одну ведущую компанию мира — ни в Google, ни в Microsoft — не возьмут, если ты не играешь в компьютерные игры. Другое дело, что нельзя фанатеть и совсем уходить в это. Я знал ребят, которые не выходили из комнаты не то что день – неделю рубились в компьютер. Но мне это кажется перебором. Любой перебор в жизни зачем тебе нужен? Только вред принесет", – считает Воробьев.Школьники спросили у Андрея Воробьева, как он относится к тому, что его дети играют в игры. Губернатор ответил, что не видит в этом ничего плохого, если на игры не уходит все свободное время."В нашей семье все-таки за дисциплиной следит супруга. И я в это погружен, моя задача — поддерживать, поощрять. Ключевое — если у тебя есть с ранних лет понятие, что такое дисциплина, тогда ты можешь последовательно добиваться результата. Если у тебя в голове бардак, хаос, ты не можешь спланировать время, у тебя отсутствует дисциплина, то ничего хорошего не будет", – заключил он.Глава Подмосковья добавил, что у него такое правило: у детей есть специально отведенное время на видеоигры, и это довольно распространенный подход.
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московская область (подмосковье)
22:04 26.08.2021
 

Андрей Воробьев рассказал о своем отношении к видеоиграм

© РИА Новости / Алексей МайшевГубернатор Московской области Андрей Воробьев 360
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 360 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала "360" ответил на вопрос школьников, как он относится к видеоиграм. Он считает, что видеоигры могут приносить пользу, но главное – не увлекаться.
"Есть разные игры. Через них можно и узнавать, ведь через игру обучение идет с максимальной эффективностью, это доказано психологами. Я нормально отношусь к играм, но важно, чтобы они были все же созидательны с точки зрения мышления, психологии, поступков", – сказал губернатор региона.
Он напомнил, что важно отличать добро от зла. Если игры помогают развить мышление, стать находчивее и изобретательнее, то в таком случае они несут пользу.
"Например, понятно, что ни в одну ведущую компанию мира — ни в Google, ни в Microsoft — не возьмут, если ты не играешь в компьютерные игры. Другое дело, что нельзя фанатеть и совсем уходить в это. Я знал ребят, которые не выходили из комнаты не то что день – неделю рубились в компьютер. Но мне это кажется перебором. Любой перебор в жизни зачем тебе нужен? Только вред принесет", – считает Воробьев.
Школьники спросили у Андрея Воробьева, как он относится к тому, что его дети играют в игры. Губернатор ответил, что не видит в этом ничего плохого, если на игры не уходит все свободное время.
"В нашей семье все-таки за дисциплиной следит супруга. И я в это погружен, моя задача — поддерживать, поощрять. Ключевое — если у тебя есть с ранних лет понятие, что такое дисциплина, тогда ты можешь последовательно добиваться результата. Если у тебя в голове бардак, хаос, ты не можешь спланировать время, у тебя отсутствует дисциплина, то ничего хорошего не будет", – заключил он.
Глава Подмосковья добавил, что у него такое правило: у детей есть специально отведенное время на видеоигры, и это довольно распространенный подход.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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