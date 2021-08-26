В Новосибирской области открылась выставка форума "Армия-2021"
В Новосибирской области на военном аэродроме "Толмачево" открылась выставка форума "Армия-2021"
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Выставочная площадка международного военно-технического форума "Армия-2021" открылась на военном аэродроме "Толмачево" в Новосибирской области, сообщает в четверг пресс-служба Центрального военного округа.
"Сегодня мы являемся свидетелями важного события – в целях патриотического воспитания граждан, демонстрации мощи и укрепления положительного имиджа Вооруженных Сил РФ, повышения привлекательности военной службы проводится 7-й Международный военно-технический форум "Армия-2021". Форум проводится в объеме 9 кластеров. Это образцы стрелкового оружия, различных образцов бронетанковой и автомобильной техники, авиации, силовых структур и различных ведомств" - приводятся в сообщении слова врио командующего 41-й общевойсковой армии ЦВО Владимира Перепелицы.
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Жители и гости региона могут познакомиться с более чем 100 единицами современной военной техники, такой как: многоцелевые ударные вертолеты Ми-8 АМТШ-В "Терминатор", бронированные автомобили "Тайфун-К" и "Тигр", новейший бронеавтомобиль для перевозки раненых "Линза" и другие образцы военной техники.
Новинкой форума стал легендарный танк Т-34, восстановленный силами общевойскового объединения Центрального военного округа, возглавляющий шествие военной техники на параде Победы в Новосибирске. Кроме того, новосибирцы могут подержать в руках образцы стрелкового оружия и экипировки российских военнослужащих.
Военно-технический форум "Армия-2021" в Новосибирске продлится три дня. Торжественная церемония закрытия мероприятия состоится 28 августа.