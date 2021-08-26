https://ria.ru/20210826/voleybol-1747358393.html

В Ярославле запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022 по волейболу

В Ярославле запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022 по волейболу - РИА Новости, 26.08.2021

В Ярославле запустили часы обратного отсчета до ЧМ-2022 по волейболу

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в запуске часов обратного отсчета до чемпионата мира по волейболу в 2022 году, который пройдет в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:22

2021-08-26T15:22

2021-08-26T15:40

ярославская область

общество

ярославль

ярославская область

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дмитрий миронов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 авг – РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принял участие в запуске часов обратного отсчета до чемпионата мира по волейболу в 2022 году, который пройдет в том числе и в Ярославле, сообщает правительство региона.До старта чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 остался ровно год, в честь чего в 10 городах-участниках в четверг прошел фестиваль "Один год до чемпионата": в торжественной обстановке там запустили часы обратного отсчета до начала соревнований. В Ярославле торжество состоялось в центре города в сквере у часовни Александра Невского.Миронов отметил в своей речи, что 30 сентября состоится жеребьевка и станет известно, какие команды и болельщики из каких стран приедут в Ярославль."Не сомневаюсь, что этот праздник надолго запомнится и его участникам, и гостям, и, конечно, хозяевам и войдет в историю города как одно из самых ярких событий. Я уверен, что организаторы соревнований, органы власти, все горожане постараются сделать все, чтобы этот всемирный праздник спорта прошел на самом высоком уровне", - цитирует губернатора пресс-служба областного правительства.По словам Миронова, ярославская волейбольная школа - одна из лучших в стране. Ее воспитанники выступают в ведущих клубах, в составе национальной сборной защищают честь России на самых крупных соревнованиях. При этом проведение в Ярославле матчей чемпионата мира по волейболу, по мнению главы региона, даст новый стимул для развития этого вида спорта."Во Фрунзенском районе уже началось строительство нового, современного волейбольного центра. Это будет не только прекрасная домашняя площадка для нашего клуба: в помещениях нового комплекса можно будет проводить соревнования по разным видам спорта любого уровня, а также спортивно-массовые, концертно-зрелищные мероприятия, выставки и форумы", - подчеркнул Миронов.Чемпионат мира с участием 24 сборных пройдет в 10 городах России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Матчи примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Ярославль, Казань, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Кемерово.

https://ria.ru/20210824/turizm-1747021003.html

https://ria.ru/20210813/vaktsinatsiya-1745677118.html

ярославль

ярославская область

кемерово

уфа

россия

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общество, ярославль, ярославская область, кемерово, уфа, дмитрий миронов, россия