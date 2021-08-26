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Тверская область
https://ria.ru/20210826/verkhnevolzhe-1747290767.html
Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье
Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье - РИА Новости, 26.08.2021
Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье
В Тверской области диспансеризация жителей будет проводиться по месту прикрепления к медицинской организации, сообщает пресс-служба регионального правительства... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:21
2021-08-26T09:21
тверская область
общество
тверская область
игорь руденя
коронавирус в россии
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ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. В Тверской области диспансеризация жителей будет проводиться по месту прикрепления к медицинской организации, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции."Проведение диспансеризации должно быть организовано таким образом, чтобы все граждане, перенёсшие инфекцию в тяжелой форме, могли пройти первый этап медицинского обследования в кратчайшие сроки. Для этого должны быть созданы условия в учреждениях здравоохранения, отработаны механизмы записи", - сказал губернатор области Игорь Руденя.Пациенты старше 65 лет могут быть доставлены в учреждения здравоохранения в рамках социальной поддержки.Объем обследований будет определяться в соответствии с возрастом пациента, тяжестью перенесенной коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.На первом этапе углублённой диспансеризации предполагается проведение ряда исследований, включая сатурацию, спирометрию, рентгенографию органов грудной клетки и другие. В случае выявления патологии пациенту будет проведена дополнительная диагностика: либо обследование и лечение вне рамок диспансеризации, либо же второй этап углублённой диспансеризации. Он включает в себя проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, отметили в пресс-службе.
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общество, тверская область, игорь руденя, коронавирус в россии
09:21 26.08.2021
 
Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье

Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. В Тверской области диспансеризация жителей будет проводиться по месту прикрепления к медицинской организации, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
"Проведение диспансеризации должно быть организовано таким образом, чтобы все граждане, перенёсшие инфекцию в тяжелой форме, могли пройти первый этап медицинского обследования в кратчайшие сроки. Для этого должны быть созданы условия в учреждениях здравоохранения, отработаны механизмы записи", - сказал губернатор области Игорь Руденя.
Пациенты старше 65 лет могут быть доставлены в учреждения здравоохранения в рамках социальной поддержки.
Объем обследований будет определяться в соответствии с возрастом пациента, тяжестью перенесенной коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.
На первом этапе углублённой диспансеризации предполагается проведение ряда исследований, включая сатурацию, спирометрию, рентгенографию органов грудной клетки и другие. В случае выявления патологии пациенту будет проведена дополнительная диагностика: либо обследование и лечение вне рамок диспансеризации, либо же второй этап углублённой диспансеризации. Он включает в себя проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьОбществоТверская областьИгорь РуденяКоронавирус в России
 
 
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