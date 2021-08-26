https://ria.ru/20210826/verkhnevolzhe-1747290767.html

Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье

Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье - РИА Новости, 26.08.2021

Определены места проведения первого этапа диспансеризации в Верхневолжье

В Тверской области диспансеризация жителей будет проводиться по месту прикрепления к медицинской организации, сообщает пресс-служба регионального правительства... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:21

2021-08-26T09:21

2021-08-26T09:21

тверская область

общество

тверская область

игорь руденя

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593854882_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e8cce9e3738d0003ff3f7f57ed1f12b.jpg

ТВЕРЬ, 26 авг – РИА Новости. В Тверской области диспансеризация жителей будет проводиться по месту прикрепления к медицинской организации, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на решение оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции."Проведение диспансеризации должно быть организовано таким образом, чтобы все граждане, перенёсшие инфекцию в тяжелой форме, могли пройти первый этап медицинского обследования в кратчайшие сроки. Для этого должны быть созданы условия в учреждениях здравоохранения, отработаны механизмы записи", - сказал губернатор области Игорь Руденя.Пациенты старше 65 лет могут быть доставлены в учреждения здравоохранения в рамках социальной поддержки.Объем обследований будет определяться в соответствии с возрастом пациента, тяжестью перенесенной коронавирусной инфекции, сопутствующими заболеваниями.На первом этапе углублённой диспансеризации предполагается проведение ряда исследований, включая сатурацию, спирометрию, рентгенографию органов грудной клетки и другие. В случае выявления патологии пациенту будет проведена дополнительная диагностика: либо обследование и лечение вне рамок диспансеризации, либо же второй этап углублённой диспансеризации. Он включает в себя проведение эхокардиографии, компьютерной томографии легких, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, отметили в пресс-службе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/yamal-1747263596.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, тверская область, игорь руденя, коронавирус в россии