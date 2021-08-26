https://ria.ru/20210826/vef-1747329354.html

Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума

Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума - РИА Новости, 26.08.2021

Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что форум способствует укреплению... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T12:59

2021-08-26T12:59

2021-08-26T12:59

общество

владивосток

владимир путин

дальневосточный федеральный университет

россия

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что форум способствует укреплению партнерских связей между деловыми кругами РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."За годы своей работы форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских связей между деловыми кругами нашей страны и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что прямое, неформальное общение с участием ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, а также представителей СМИ и общественных организаций позволяет обмениваться опытом, обсуждать самые актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, прорабатывать полезные совместные проекты и инициативы.Президент подчеркнул, что во время форума предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия для улучшения инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности. Путин также выразил уверенность в том, что особое внимание уделят проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии COVID-19."Искренне желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", - заключил он.

https://ria.ru/20210824/meropriyatiya-1747031955.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210823/vef-1746899145.html

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общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)