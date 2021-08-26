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Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума - РИА Новости, 26.08.2021
Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что форум способствует укреплению... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T12:59
2021-08-26T12:59
общество
владивосток
владимир путин
дальневосточный федеральный университет
россия
восточный экономический форум — 2021 (вэф)
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что форум способствует укреплению партнерских связей между деловыми кругами РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке."За годы своей работы форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских связей между деловыми кругами нашей страны и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что прямое, неформальное общение с участием ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, а также представителей СМИ и общественных организаций позволяет обмениваться опытом, обсуждать самые актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, прорабатывать полезные совместные проекты и инициативы.Президент подчеркнул, что во время форума предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия для улучшения инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности. Путин также выразил уверенность в том, что особое внимание уделят проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии COVID-19."Искренне желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", - заключил он.
https://ria.ru/20210824/meropriyatiya-1747031955.html
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общество, владивосток, владимир путин, дальневосточный федеральный университет, россия, восточный экономический форум — 2021 (вэф)
12:59 26.08.2021
 
Путин поприветствовал участников Восточного экономического форума

Президент Путин: ВЭФ укрепляет связи деловых кругов России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции обсуждает вопросы развития общего образования с представителями общественности - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей VI Восточного экономического форума (ВЭФ), отметив, что форум способствует укреплению партнерских связей между деловыми кругами РФ и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, соответствующая телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
ВЭФ пройдет 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Более 70 деловых мероприятий состоятся в рамках ВЭФ-2021
"За годы своей работы форум снискал значительный международный авторитет, способствуя наращиванию многостороннего сотрудничества, упрочению партнерских связей между деловыми кругами нашей страны и других государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что прямое, неформальное общение с участием ведущих российских и зарубежных предпринимателей, политиков, экспертов, а также представителей СМИ и общественных организаций позволяет обмениваться опытом, обсуждать самые актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, прорабатывать полезные совместные проекты и инициативы.
"Тема нынешнего форума – "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире" – предполагает обстоятельные дискуссии о перспективах реализации огромного, по-настоящему уникального потенциала, которым обладает данный регион", - добавил Путин.
Президент подчеркнул, что во время форума предстоит наметить оптимальные формы и механизмы взаимодействия для улучшения инвестиционного климата, развитие транспортной, энергетической, промышленной и туристической инфраструктуры, а также обеспечение высокого уровня экологической безопасности. Путин также выразил уверенность в том, что особое внимание уделят проблемам, связанным с преодолением экономических и социальных последствий пандемии COVID-19.
"Искренне желаю вам успешной, плодотворной работы и всего наилучшего", - заключил он.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 16:19В России
Участие Путина в ВЭФ может пройти в новом формате
 
ОбществоВладивостокВладимир ПутинДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
 
 
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